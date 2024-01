Com o intuito de fomentar a retomada do crescimento do setor têxtil, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, participou nesta quarta-feira (24) de uma reunião com empresários e lideranças políticas, que aconteceu no Jardim Botânico Plantarum, no Jardim Marajoara, em Nova Odessa.

O evento foi promovido pelo Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis) de Americana e região, Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana e pela Fidam (Feira Industrial de Americana).

Secretário Jorge Lima fala ao público durante reunião em Nova Odessa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O secretário adiantou que pretende criar uma “coalizão empresarial”, que se trata de um grupo de estudos e ações conjuntas, que levará em conta as características de cada município.

“Apesar de todas as crises enfrentadas pelo polo têxtil, o setor ainda é muito forte no Estado, queremos fazer um plano focado para resolver a questão e não apenas uma discussão genérica. Precisamos dos empresários para compor essa base de ações com o apoio da nossa equipe”, disse Lima.

“Pretendemos fazer também uma economia de Estado e não de governo, não interessa para quem votaram. Minha pasta é exclusivamente do Desenvolvimento Econômico e atuarei de maneira técnica”, enfatizou o secretário.

O presidente do Sinditec, Leonardo Sant’Anna, defendeu que a principal demanda do setor têxtil neste momento para o governo é a prorrogação do crédito outorgado do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que dá isonomia competitiva às indústrias do segmento, enquanto os efeitos da Reforma Tributária não são materializados.

Em sua fala, o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) destacou que vai dar apoio tanto na prorrogação, como na alteração da legislação que possa contribuir para o crescimento econômico da região.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), destacou nas redes sociais que a reunião com o secretário foi uma oportunidade muito importante para a apresentação as demandas do setor, que gera empregos e renda para a cidade.

Para Luiz Dalben (Cidadania), prefeito de Sumaré, o novo Plano Diretor do município, aprovado em dezembro de 2023, vai favorecer a instalação de empresas tanto do segmento têxtil, como de logística, às margens da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348).

“Nós colocamos uma via marginal na rodovia, que será destinada exclusivamente para tecnologia e chamará Tecnoban. Já nos preparamos para receber as empresas não poluentes, antes desse anúncio do Estado”, comentou.

Já o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), considera que a iniciativa favorece também o desenvolvimento econômico e social.

“Sempre que você tem a possibilidade de aproximar as demandas dos municípios conversando com os prefeitos e com a iniciativa privada, por meio dos empresários, é uma grande chance de se construir um processo mais sólido de desenvolvimento para a região”, explicou.