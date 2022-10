Estado autoriza construção de viadutos sobre a Anhanguera, em Americana

O secretário de Logística e Transportes do Estado, João Octaviano Machado Neto, autorizou nesta segunda-feira a construção de dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana.

As novas estruturas vão interligar a região da Praia dos Namorados e do Iate Clube de Campinas à região do Jardim Boer e do Jardim Bertoni.

Chico esteve reunido com o secretário de Logística – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

A informação foi divulgada pelo prefeito Chico Sardelli (PV), que havia oficializado o pedido para realização das obras em julho, junto à Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Segundo o chefe de Executivo, os viadutos têm custo estimado em R$ 50 milhões. A autorização do Estado permite que as transposições sejam inclusas no rol de obras da CCR AutoBAn, concessionária responsável pela Anhanguera, de acordo com Chico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ele destacou que as novas vias vão destravar o desenvolvimento da região do pós-Anhanguera. “Com isso, poderemos receber mais investimentos, gerando emprego e renda”, afirmou.

O prefeito também agradeceu ao deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), pela intermediação junto ao Estado, e ao governador Rodrigo Garcia (PSDB), por ter atendido à demanda.

“Agora, com essa autorização dada pelo secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano, as obras ficam mais próximas de sair do papel e serão executadas pela AutoBAn”, disse Chico, que esteve reunido com o secretário nesta segunda, em São Paulo.

As obras estão previstas num TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2017 entre a prefeitura e o Ministério Público. O acordo prevê a construção de viadutos que ligarão as avenidas Santino Faraoni e Thomaz Fortunato à região do Boer e do Bertoni. O objetivo é diminuir o fluxo de veículos na rodovia.

A autorização de Octaviano permitirá que a AutoBAn elabore o orçamento das obras e apresente, em conjunto com a administração municipal, o cronograma de execução. Por enquanto, não há prazos.

“A autorização da Secretaria de Logística para a inclusão das obras pela Autoban representa grande avanço em infraestrutura viária para nossa cidade e melhoria para a população”, declarou Macris.