Estado apura causa de problemas em tomógrafo do Hospital Municipal

O Governo de São Paulo comunicou que apura a causa dos problemas do tomógrafo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O caso está sob responsabilidade do DRS (Departamento Regional de Saúde) de Campinas.

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 8, a Fusame (Fundação de Saúde de Americana) informou que o equipamento, adquirido pelo Estado, apresenta problemas desde sua instalação, em agosto de 2022. O aparelho, inclusive, chegou a ser trocado.

Segundo a Fusame, diferentes problemas foram apresentados, inclusive má resolução de imagem. Em nota, o DRS apontou que a apuração definirá quais são as “condutas necessárias.”

A Secretaria de Saúde respondeu que “irá tomar todas as medidas administrativas e jurídicas cabíveis em relação à questão, porém aguarda manifestação do Departamento Regional de Saúde para avançar com os trâmites”. A pasta também ressaltou que, quanto à realização dos exames, nenhum paciente deixou de receber a devida assistência.

“Os atendimentos estão sendo realizados por empresas especializadas contratadas pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, e também por meio de contrato já existente com a Secretaria de Saúde”, acrescentou.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, a Imex Medical Group, fabricante do tomógrafo, culpa o HM pela situação. De acordo com a empresa, a rede elétrica que abastece o equipamento apresenta instabilidade.

A Imex afirma ter enviado ao hospital, no último dia 1º, um laudo com todas as orientações sobre as correções que precisam ser feitas na rede.