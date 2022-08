Estado abre nova licitação para obra atrasada de creche no Jardim Boer

Unidade educacional deveria ter ficado pronta em 2019 - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) abriu uma nova licitação para a conclusão da construção da Creche Escola no Jardim Boer 1, em Americana. O custo estimado para a retomada é de R$ 2,4 milhões, conforme consta no edital.

Iniciada em outubro de 2018, a obra acumula quase três anos de atraso e, atualmente, está parada. Isso porque, em maio do ano passado, o governo estadual rescindiu o contrato com a construtora que estava à frente dos trabalhos.

A Seduc justificou, à época, que as obras estavam em “ritmo desacelerado” e que havia “baixo número de funcionários para o andamento”.

Segundo a pasta, a empresa executou 69,65% do serviço. O LIBERAL perguntou à Seduc qual foi o valor já gasto com a construção, mas não houve resposta. No entanto, a informação inicial, antes do início, era que o investimento seria de R$ 1,7 milhão.

O governo divulgou a abertura da nova licitação em 29 de julho, no Diário Oficial do Estado. As empresas interessadas deverão formalizar suas propostas em sessão marcada para 13 de setembro.

Em nota, a Seduc apontou que, apesar da estimativa de R$ 2,4 milhões, o custo total “só poderá ser calculado ao término do certame”. No edital, a secretaria estima um prazo de sete meses para a conclusão da obra, contados a partir da assinatura do contrato ou da ordem de início.

Quando abrir as portas, a creche atendará 130 crianças de 0 a 6 anos de idade, na Rua Glória. Haverá sete salas de aula, dois berçários, fraldário, lactário, solarium, sanitários e refeitório.

Inicialmente, havia a previsão de que a unidade ficaria pronta em novembro de 2019 e já receberia alunos a partir de 2020.

SECRETÁRIO. Na última quinta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, falou sobre o assunto e lembrou que a prefeitura também vai construir uma unidade de ensino infantil nessa mesma região, no Jardim Bertoni.

Trata-se de uma Casa da Criança, que deverá ser concluída até o fim de 2024 e terá capacidade para cerca de 200 alunos. “De todo modo, não vamos aguardar [a obra do Estado]. Nós vamos começar a construir a nossa creche também naquela região”, afirmou.

Unidade da Balsa é planejada

A Prefeitura de Americana planeja a construção de uma creche na região do Jardim da Balsa. O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, apontou que a ideia é fazer a obra em parceria com o governo federal. O que motivou esse plano, segundo ele, foi o crescimento populacional nessa área.

“Essa é uma região que tem aumentado muito, inclusive com habitações de interesses sociais, que têm o público que, em geral, é destinado para a rede municipal de ensino”, disse Ghizini na última quinta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

De acordo com o secretário, a prefeitura já apresentou essa demanda ao Ministério da Educação. “Está tudo cadastrado, e nós estamos aguardando os próximos passos”, afirmou.

Ele citou que, atualmente, as crianças da Balsa são atendidas pela rede municipal de ensino nas regiões do Parque Gramado, Parque da Liberdade e Jardim da Paz.