Esposa de ex-comandante da PM em Americana é sequestrada e resgatada

Vítima foi resgatada na região do região do bairro Sobrado Velho - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Uma mulher de 38 anos foi sequestrada e resgatada na noite desta quinta-feira (3), em Americana. Ela é esposa do ex-comandante da Polícia Militar na cidade. Segundo o militar aposentado, ela foi encontrada amarrada no próprio carro em um canavial na região do bairro Sobrado Velho. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, por volta de 19h, saía de uma clínica de estética na região do Campo Limpo quando, próximo à rodoviária, foi fechada por uma moto de cor vermelha, ocupada por dois homens – um deles, com muitas tatuagens.

Um dos ocupantes da moto, então, entrou no veículo onde a vítima estava e pediu que dirigisse conforme suas coordenadas e sob ameaça. Na região do bairro Sobrado Velho, o sequestrador pediu que ela parasse o veículo e chegou a fazer ameaças de que a esfaquearia, segundo o boletim. O criminoso atendeu um telefonema pelo celular e, em seguida, abandonou o veículo e fugiu a pé. A vítima, então, saiu com o veículo e pediu ajuda em um comércio local.

O LIBERAL conversou com o ex-comandante da PM e companheiro da vítima, o coronel Adriano Daniel. À reportagem, ele disse que os criminosos teriam dito à mulher que o sequestro foi feito para “mandar um recado” ao militar. Ela teria tido o pescoço amarrado com um fio de energia no banco do carro da vítima. Ambas as informações, entretanto, não constam no boletim de ocorrência do caso.

“A gente se sente impotente quando acontece algo com a nossa família, principalmente para mim que sempre trabalhei na área de segurança. Agora meu foco é cuidar da minha família e auxiliar nas investigações para que os suspeitos sejam encontrados e presos o quanto antes”, afirmou Daniel ao LIBERAL. Ele deixou o comando do 19º Batalhão neste ano para se candidatar a vereador.

Logo após ter informação do caso, policiais civis fizeram uma apuração preliminar em busca de imagens de câmeras de segurança por onde a vítima passou. Segundo o boletim de ocorrência, foram colhidas impressões digitais no carro da vítima e apreendido o celular dela.