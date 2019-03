Novas regras farão projetos de construção serem aprovados em 60 dias

O tempo de espera pela aprovação de um projeto na Prefeitura de Americana pode cair de até um ano para 60 dias. A expectativa é da AEAA (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana). O presidente Renato Archanjo aposta que novas regras anunciadas na última semana conseguirão agilizar o processo.

Há pelo menos dez anos, segundo ele, os engenheiros e arquitetos da cidade lidam com a demora na aprovação dos projetos. “É um problema antigo e motivo de muitas reclamações”, comenta Archanjo. Com as novas regras ele acredita que essa realidade começará a mudar.

“Tudo ainda é muito recente, mas a expectativa está grande”, avalia. Segundo o presidente da AEAA, a nova regulamentação deverá derrubar a espera para um período entre 45 e 60 dias. “Isso vai ser um marco na aprovação dos projetos na cidade”, completa.

Foto: Divulgação

Após protocolar o projeto na prefeitura, o profissional não pode dar início à obra até que ele seja aprovado. Segundo Archanjo, o tempo de espera prolongado prejudica, principalmente, os projetos nas áreas comercial e industrial. “Em alguns casos a espera se torna inviável e pode até gerar a migração do empreendimento para outras cidades”, informa. Em Santa Bárbara, o tempo de espera é de 45 dias.

Entre as novas regras está a possibilidade de o profissional acompanhar pelo computador o andamento do processo, evitando o deslocamento até a prefeitura. “Eles não precisarão mais ir até a prefeitura toda vez que precisarem checar a tramitação do processo”, informa.

Outra alteração, segundo o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, diz respeito ao protocolo dos processos. Segundo ele, os projetos serão protocolados apenas se estiveram com a documentação completa.

Hoje, de acordo com ele, a falta de documentação anexa ao projeto contribui para a demora na aprovação. “Se durante a análise estiver faltando documento, o processo para até que profissional providencie. Isso acaba atrasando todo o processo. Pela nova regra isso não vai mais acontecer porque se o projeto estiver incompleto ele nem chegará a ser protocolado”, detalha.

Archanjo destaca a importância de os profissionais do setor estarem atentos às normas que regem o setor e também às novas regras. “É preciso ter essa contrapartida dos profissionais”, observa. Segundo ele, as sugestões de mudança partiram da associação.

“Elaboramos algumas sugestões, a prefeitura acatou. Pode ser que no futuro sejam necessárias novas mudanças, mas no momento era o que precisávamos”, diz. Cerca de 100 profissionais do setor se reuniram na última semana para acompanhar o anúncio das mudanças.

O secretário municipal de Planejamento, Angelo Sergio Marton, informa que elas entrarão em vigor através de decreto. “Estamos preparando um decreto que dará nova regulamentação à aprovação de projetos. O nosso objetivo é tornar todo o processo mais ágil e responsável”, afirmou o secretário de Planejamento.

Segundo ele, outra mudança será a exigência de assinatura de um termo de responsabilidade por parte do proprietário e do responsável pela obra se comprometendo a executar o projeto exatamente como foi aprovado.

DEMORA

A Unidade de Serviços Urbanos da Secretaria de Obras informa que a demora na aprovação dos projetos para construções é relativa e conta com vários fatores, como o município e também os responsáveis técnicos pela obra. Uma eventual demora tem a ver também com a quantidade de processos cadastrados no município e do corpo técnico para a vistoria dos locais. Além disso, é necessário que essas obras estejam em conformidade com a legislação municipal e o Código Sanitário do Estado de São Paulo. No caso de condomínio e loteamentos, é necessário, ainda, que o parecer envolva autarquias para a aprovação ou não.