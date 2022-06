Espera em cirurgia aumenta série de queixas contra o Hospital São Lucas

Usuários denunciam demora de mais de oito horas e dificuldade em procedimento em unidade particular de Americana

Usuários do plano de saúde São Lucas, em Americana, voltaram a procurar o LIBERAL para denunciar demora de mais de oito horas no atendimento prestado no hospital, atualmente administrado pelo grupo Notredame Intermédica, bem como para realização de cirurgia.

No começo do mês, funcionários entrevistados pela reportagem disseram que a unidade de saúde estava um caos. Afirmaram que a demanda de pacientes aumentou porque o grupo passou atender outros planos de saúde, e ao invés de ampliar a equipe, a direção do hospital reduziu o número de médicos e enfermeiros, sobrecarregando os profissionais.

Notre Dame diz que pacientes avaliam serviço positivamente – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Nesta sexta, a família de uma menina de 7 anos, atropelada na última terça, em Santa Bárbara d’Oeste, procurou o LIBERAL. A criança, a princípio, foi atendida por médicos do Pronto-socorro Afonso Ramos, que após exames constataram a necessidade de cirurgia no tornozelo.

Os pais, então, optaram por levar a filha ao Hospital São Lucas, já que pagam o plano há oito anos. “O médico do Afonso Ramos fez uma carta de recomendação para que a cirurgia fosse realizada o quanto antes porque minha filha, mesmo com o procedimento, pode ficar com sequelas”, explicou a mãe da menina, Valéria Cristina Vieira Rossi.

A criança passou pelos médicos do São Lucas na quarta pela manhã, fez exames e recebeu alta. “Eles disseram que a direção entraria em contato na quinta para marcar a cirurgia, o que não aconteceu. Voltamos hoje [nesta sexta-feira] porque minha filha está com dor”.

Depois do pai da menina dizer que esperaria por resposta até no máximo 15 horas desta sexta, médicos procuraram a família e marcaram a cirurgia para a próxima segunda. Ao LIBERAL, a assessoria do São Lucas disse que devido ao edema e tipo de fratura, o cirurgião ortopedista pediátrico optou por aguardar para abordagem cirúrgica para reduzir o risco de infecção.

“A cirurgia que já estava programada para a próxima semana, será realizada no dia 27 de junho”, traz nota.

LOTAÇÃO

A reportagem também foi procurada por outros dois pacientes que relataram superlotação e demora no atendimento. Uma mulher de 39 anos disse que na última terça chegou ao hospital pouco antes das 13 horas e só foi atendida depois das 21 horas.

“Teve uma mãe que invadiu o consultório do médico para conseguir atendimento para filha. A menina estava com febre, passando mal e aguardando há mais de quatro horas, um absurdo”.

Um autônomo, também de 39 anos, disse que esperou por mais de três horas só para fazer um curativo. “E só fui atendido porque reivindiquei o atendimento”.

RESPOSTA

Em nota, o grupo Notre Dame Intermédica afirma que devido à sazonalidade e à alta procura por atendimento, o tempo de espera aumenta. “Contamos com uma equipe que classifica o risco dos pacientes, garantindo que casos mais graves sejam priorizados. Não há falta de colaboradores e temos registros de que a maioria dos pacientes tem avaliado muito positivamente o serviço”.