Especialista defende prevenção em relação à barragem do Salto Grande

O americanense Cláudio Galante, especialista em resposta a emergências, defende medidas de prevenção em relação à barragem do Salto Grande. Na sua avaliação, a prefeitura ou Ministério Público deveria exigir da CPFL estudo informando qual seria o impacto que um eventual colapso da barragem provocaria. Para ele, o risco não pode ser desconsiderado e deve-se exigir da concessionária informações para preservar a vida de moradores próximos.

Ex-funcionário da Vale por sete anos, ele esteve durante quatro dias em Brumadinho (MG) ajudando no plano de resgate das vítimas a pedido da empresa. Como especialista, já viu de perto muitas outras situações de emergência nas quais a morte de pessoas poderia ter sido evitada com ações preventivas. Segundo Galante, “toda barragem oferece risco” e acreditar que um acidente nunca vai acontecer é o maior erro que as autoridades e empresas podem cometer.

No caso da barragem em Americana, o estudo de impacto mapearia a área de inundação e permitiria ao poder público trabalhar preventivamente. Segundo ele, se o estudo comprovar que o alcance das águas da represa chegaria a regiões povoadas por residências e indústrias, o poder público deve exigir da concessionária medidas que incluem a instalação de sinal sonoro e treinamento da população para emergência.

Galante disse que de Brumadinho enviou mensagem ao prefeito Omar Najar (MDB) pedindo atenção com a barragem de Americana e se oferecendo como voluntário para atuar em ações preventivas. “Diante de tudo o que vi e vivenciei em Brumadinho, a minha maior lição foi trazer a situação para a nossa realidade. Temos uma barragem e não podemos desconsiderar o risco”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Você já participou de muitas situações de emergência. Que lição você tira dessas situações e das tragédias que vivenciou?

A principal lição que eu tiro dos acidentes em que participei, em especial desse de Brumadinho, é a de que não podemos deixar algo parecido acontecer na nossa cidade. A lição é que temos que trazer isso para dentro de casa. Temos a barragem do Salto Grande. O que a Defesa Civil do município está fazendo de trabalho junto com a CPFL para orientar aquelas pessoas que vivem em bairros próximos à represa? Temos que ter na cabeça o seguinte: uma barragem não rompe de repente. Ela dá sinais e ao primeiro sinal temos que dar o direito às pessoas de salvarem suas vidas. Então quando a pessoa que mora em uma aérea de risco tem um treinamento adequado, ela tem a chance de salvar a vida dela.

Então, acreditar que nunca vai acontecer é um erro que pode custar muitas vidas…

O que mais escutei como funcionário da Vale foi: “barragem não tem risco”. O que é uma mentira. Toda barragem tem risco. Seja ele 0,1% ou 100%. É lógico que no 100% a ênfase é maior, mas o risco mínimo também tem que ser trabalhado. Tem que trabalhar em ações preventivas, ações fáceis de serem trabalhadas pelo poder público, como chamar os responsáveis que faturam com as barragens e ver de que forma se pode atuar preventivamente para salvar vidas.

A Defesa Civil do município poderia estar mais atenta?

Não tenho dúvidas de que deve estar atenta. Existem hoje estudos de barragem que mostram qual seria o impacto em caso de rompimentos. Tem que obrigar a CPFL a dar conhecimento disso e a Defesa Civil tem que ter gente qualificada para fazer a leitura desses dados e colocar isso em prática.

A barragem de Americana preocupa você?

Até eu estar em Brumadinho, só relacionava a barragem do Salto Grande a um local cujo único problema eram os aguapés. Ainda em Brumadinho passei mensagem ao prefeito chamando atenção ao fato de termos uma barragem na cidade. Também encaminhei e-mail para o pessoal técnico da CPFL pedindo informações sobre a barragem. Me coloquei à disposição como voluntário para ajudar no que for possível. Estou fazendo tudo isso como uma pessoa da população, mas quem deveria pedir isso tudo é o poder público porque se existe risco você deveria dar o direito a quem está perto de salvar sua vida em caso de acidente.

Quais medidas preventivas você considera importantes em relação a barragem?

De imediato ter o estudo de colapso da barragem para ver até onde a água chegaria em caso de rompimento. Com isso em mãos, a Defesa Civil cadastra as famílias em área de risco e orienta sobre como elas devem proceder.

Você esteve em Brumadinho, chegou lá de madrugada. Em que momento você teve a dimensão da tragédia?

Quando me deparei com a lama. Foi uma imagem muito chocante, apesar de já ter vivenciado emergências bem parecidas, também com rompimento de barragem. A lama em Brumadinho arrasou casas como se fossem papel. Foi um tsunami de lama de minério o que é bem pior que um tsunami de água salgada. Ter ali ex-colegas de trabalho soterrados em algo de magnitude tão grande e na cabeça a pergunta ‘por onde começar?’ causou um sentimento de impotência muito grande diante de um cenário tão monstruoso.

Nessa hora deu para conter a emoção?

A gente se prepara para isso. Nessas horas eu costumo dizer que o cérebro de um resgatista, de um bombeiro, tem que bloquear a emoção, agir com a razão e não com o coração e ter a frieza de ajudar e achar uma solução. É lógico que tem um sentimento que aperta a gente, principalmente em casos como esse em que eu fiz parte durante tanto tempo da empresa e com ex-colegas de trabalho soterrados ali, mas você tem que bloquear isso.

Qual o principal desafio dos socorristas que estão trabalhando em Brumadinho?

O trabalho é muito manual. E num primeiro momento não poderia ser diferente. É apalpar e tentar achar corpos embaixo da lama. Não era possível caminhar sobre a lama, mas com o tempo a tendência é o minério ficar cada vez mais duro e eles começarem a utilizar máquinas para o resgate.

Em acidentes nos quais há vítimas desaparecidas, os socorristas trabalham contra o relógio. Qual o tempo máximo para resgatar vítimas com vida?

Vemos casos e relatos de pessoas que ficaram muito tempo, mas o padrão internacional fala em 48 horas. Numa catástrofe temos que trabalhar com números e infelizmente os números mostram que a partir de 48 horas fica mais difícil encontrar alguém com vida. Não é que se perde a crença e nem a vontade de achar, mas é que já fica mais difícil encontrar alguém com vida.

O Brasil está preparado para lidar com tragédias desse tipo?

Falta estrutura e gente capacitada. Deu para ver claramente nesse episódio que apesar de todo preparo dos bombeiros a maioria não estava pronta para um cenário desses. A gente percebe que há vaidades a serem adaptadas, problemas entre bombeiros, Defesa Civil e governo federal, para que o pessoal de ponta, como esses que rastejaram na lama, não sofra. Por exemplo, os bombeiros de São Paulo, que são muito bem treinados, demoraram a ser chamados. Em momentos assim, tem que agir diferente. Toda ajuda é bem-vinda.