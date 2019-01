Espaço de antigo lixão será devolvido para família

A área do antigo lixão, na região do Pós-Represa, em Americana, será devolvida à família Abdala. A informação é do prefeito Omar Najar (MDB), que negociou a devolução do imóvel como forma de quitar a dívida de R$ 11 milhões resultante da desapropriação do espaço. “É mais uma dívida que vamos tirar das costas do município”, destacou Omar, durante entrevista coletiva na manhã de ontem em seu gabinete.

Segundo ele, as negociações para devolução do imóvel aconteceram com o proprietário Juca Abdala no final do ano. “Conversei com o Juca e ele concordou que a área seja devolvida ao invés de termos que pagar a dívida. Já está tudo certo, só falta a minuta do acordo ficar pronta para oficializarmos”. Os R$ 11 milhões são em valores corrigidos até novembro. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Na avaliação do prefeito, o acordo representa um ganho para o município. “É uma área que para a cidade não serve mais para nada. Na época da desapropriação foi importante, mas atualmente não tem razão de ser e não tem lógica o município ser obrigado a desembolsar R$ 11 milhões por um espaço que não tem mais serventia para a cidade”.

A dívida do município com precatórios está hoje em R$ 600 milhões. Desde que Omar assumiu, já foram pagos R$ 380 milhões. “A situação com os precatórios ainda é complicada devido as dívidas criadas em outros governos e que foram empurradas com a barriga. Por isso, esse acordo é importante. Fiquei satisfeito”. A área onde funcionava o lixão abrigava também a usina de asfalto e foi interditada pelo Ministério Público.