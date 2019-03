Esgoto vaza há mais de 20 dias em Americana

Um vazamento de esgoto tem incomodado os moradores Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Uma aposentada de 60 anos, que pediu para não ter seu nome revelado, procurou a reportagem para relatar a situação nesta segunda-feira.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com ela, o problema ocorre há mais de 20 dias na Rua Maceió. “É um mau cheiro, sujeira. Tudo vem do esgoto. Tem fezes, comida. Está difícil”, disse ao LIBERAL. A aposentada relata que o esgoto corre solto pelo asfalto durante 24 horas por dia e dificulta a vida das pessoas, levando o odor até as residências próximas.

A reclamante ainda disse que essa não é a primeira vez que o problema acontece e que, nas outras vezes, já foi solicitado ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana uma solução para o incômodo, mas nada foi feito ainda.

A Prefeitura de Americana informou, por meio da assessoria de imprensa, que uma equipe do DAE será encaminhada ao local para verificar a causa do vazamento e programar o conserto, mas não especificou uma data.

