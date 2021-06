Esgoto vaza a céu aberto no São Luiz

Vazamento de esgoto já acontece há seis anos no terreno, mas até agora nada foi resolvido

A esquina entre a Rua Felício Seleguini e a Avenida Oswaldo Bueno Quirino, no Jardim São Luiz, em Americana, tem sofrido com o despejo de esgoto e dejetos humanos sólidos há pelo menos seis anos.

O problema antes ocorria somente durante época de chuvas, mas, desde o dia 26 deste mês, tem acontecido também em dias de sol, o que faz aumentar o odor.

Vazamento de esgoto já acontece há seis anos no terreno, mas até agora nada foi resolvido – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo moradores, o vazamento ocorre pelo fato de a tubulação ser antiga, antes do crescimento populacional do bairro vizinho, o Jardim Boer, o que teria sobrecarregado a rede, gerando entupimentos e vazamentos.

“Já reclamamos em outras épocas, mas o DAE veio e não resolveu. A limpeza do terreno é feita pelos vizinhos, que tiram tudo com pá e carriola. Até já vimos crianças brincando aqui perto”, informou um dos moradores, que preferiu não se identificar.

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre o motivo para o vazamento e se seria possível tomar alguma providência, mas não houve resposta até o fechamento da reportagem.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.