Esgoto invade casa no Parque Gramado, em Americana, e gera prejuízos

Um morador precisou fazer um buraco nas paredes de dois cômodos para se livrar do esgoto que invadiu sua casa, no Parque Gramado, em Americana, na noite de sábado. Ele afirma que perdeu guarda-roupa, rack e colchão de casal já que água subiu até 15 centímetros.

O desempregado Luiz Mário Sbriça, que mora na Rua Francisco Milani, diz que provavelmente o problema foi causado pelo entupimento do encanamento de água e esgoto.

“O DAE demorou para vir, pois acionei às 19 horas de sábado, mas só vieram às 8h30 de domingo. Com essa demora eu perdi muitos móveis. Os funcionários que estiveram aqui disseram que como estava tudo entupido a água procura outras saídas. Uma delas foi para dentro da minha casa, porque ela foi construída em modelo subterrâneo. Dessa forma, o ponto de escoamento acabou sendo embaixo do aterramento da minha garagem”, explicou Sbriça.

Segundo ele, o DAE desentupiu o cano da rua e o problema foi solucionado. O desempregado relata ainda que não pretende ficar no prejuízo, por isso vai procurar um advogado e processar a prefeitura por conta dos danos que sofreu. “Entendo que choveu bastante nesses dias, mas não posso ficar com todos esses danos que foram causados pelo entupimento da tubulação da rua”, completou o morador. O DAE confirmou que o pedido foi registrado na autarquia no sábado, às 19h31.

Segundo o órgão foi realizada uma tentativa de contato com o morador para verificar a situação no momento, mas sem sucesso. “A equipe esteve no local na manhã do domingo, verificou que a rede de esgoto da viela estava entupida e executou a desobstrução. O retorno de esgoto foi causado pelo grande volume de chuva lançada de forma irregular na rede de esgoto”, diz a nota.