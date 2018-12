Esgoto em prédio atrapalha vizinhos

Moradores da Rua Valencia, no Bertoni, em Americana, convivem há meses com um problema de mau cheiro emitido pela rede de esgoto de um condomínio de prédios no local. De acordo com a cabeleireira Katia Pompeu, é comum ocorrerem vazamentos nos tubos coletores e a situação incomoda os vizinhos.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Essa rede estoura e fica vazando sujeira para todo lado. Fica dentro do prédio, mas é em frente da nossa casa. O cheiro tem sido insuportável, diariamente, em alguns horários. A gente já chamou o DAE (Departamento de Água e Esgoto), que disse que é problema interno do prédio. A Polícia Ambiental disse que não pode resolver. Falamos com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e vários órgãos. O último que tentamos falar foi o síndico. A gente conversou, ele disse que é problema da prefeitura e ficou sem solução. A MRV diz que o prédio não é mais dela”, disse a moradora.

O LIBERAL questionou a construtora responsável nesta quarta-feira, mas não houve resposta até o fechamento da edição. O síndico também não foi localizado para comentar o assunto.

