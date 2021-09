Escoteiros de Americana retomam atividades presenciais neste sábado

Após 18 meses com tarefas remotas, Grupo Nambikwara volta com encontros aos sábados

O Grupo Escoteiro Nambikwara, de Americana, retoma as atividades presenciais neste sábado (4), após 18 meses com tarefas remotas.

Os encontros funcionarão aos sábados, das 14h às 16h30, na sede do grupo, na Rua José Veríssimo, s/n, no Antônio Zanaga, em Americana.

Com 18 meses de atividades remotas, os escoteiros realizavam alguns trabalhos manuais, jogos e acampamentos com os familiares em casa. “Tivemos que nos reinventar. Mas agora vamos voltar para o bom e velho escotismo ao vivo”, comenta o presidente do grupo, Theo Fogagnoli.

Com o retorno, Theo explica que novos protocolos serão seguidos, como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social obrigatório. O presidente ainda ressalta que as atividades são todas feitas ao ar livre.

Os interessados em conhecer e participar do movimento escoteiro deverão ser maiores que 6 anos, e procurar a diretoria na sede do grupo, aos sábados, ou também através de mensagem direta no Facebook do Nambikwara .

