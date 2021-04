Escoteiros de Americana arrecadam 1,8 toneladas de alimentos para doação

O Grupo Escoteiro Nambikwara, de Americana, arrecadou cerca de 1,8 toneladas de alimentos para doação através de um drive-thru solidário realizado no sábado (10).

Todos os alimentos serão divididos de forma igualitária para as famílias carentes de três escolas do bairro Antônio Zanaga: Casa da Criança Curió, Casa da Criança Urepê e EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Patativa.

De acordo com o presidente do grupo, Theo Fogagnoli, a escolha das escolas se deu pela sede do grupo estar inserida no mesmo bairro.







Grupo contou com a movimentação de voluntários e dos 90 jovens participantes

O drive-thru foi realizado na sede do Nambikwara, na Rua José Veríssimo, s/n, no Antônio Zanaga, em Americana, das 9h às 16h. Em apenas uma semana, o grupo divulgou pelas redes sociais o pedido de arrecadação de alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, leite, macarrão, ou óleo.

Com a movimentação de voluntários e dos 90 jovens participantes do grupo, Theo comenta que o resultado foi “muito satisfatório”.

“Dentro do movimento escoteiro, a gente trabalha em fazer o melhor possível e deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou”, comenta o presidente.

O grupo, que está com as atividades presenciais suspensas desde março de 2020, já planeja realizar uma próxima campanha para arrecadar agasalhos, também para as famílias das escolas do bairro.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti