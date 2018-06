Escoteiros arrecadam mais de 2.200 fraldas geriátricas

Mais de 2.200 fraldas geriátricas foram arrecadas na ação realizada neste domingo (24) pelo grupo de escoteiros Dragões da Terra, de Americana. Além das fraldas, que serão doadas ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula, a campanha também arrecadou mais de 150 quilos de alimentos e materiais de higiene pessoal, que também serão encaminhados à entidade assistencial.

Foto: Divulgação

De acordo com Rodrigo Capozzi, diretor-presidente do grupo, a campanha foi um sucesso. “Ainda vamos buscar uma doação de 700 fraldas na quarta-feira. Não esperávamos tanta arrecadação, já que essa foi nossa primeira ação desse tipo, teve uma adesão muito grande da sociedade, o pessoal estava interessado em ajudar. O movimento escoteiro é formado por jovens e eles estavam muito engajados, então o mérito é todo deles”, comentou.

Ainda segundo Capozzi, o objetivo da ação foi despertar nas crianças o espírito de respeito e o cuidado com o próximo. “Acho que o mais importante é que as crianças aprenderam que é possível ajudar muitas pessoas de forma simples, com cada um fazendo sua parte”, ressaltou.

Foto: Divulgação

Com o sucesso da ação, o grupo de escoteiros se animou em realizar mais campanhas desse tipo. “No ano que vem, pretendemos voltar com a campanha de arrecadação de fraldas novamente”, disse o diretor.

No próximo sábado (30), o Dragões da Terra vai realizar um mutirão de limpeza da nascente do córrego Vila Jones, localizado próximo ao Poupatempo de Americana.