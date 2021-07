Escorpiões provocam apreensão no Jardim da Balsa

O acúmulo de materiais como madeira, embalagens e telhas em uma horta próxima à mata no Jardim da Balsa 1, em Americana, tem preocupado moradores da Rua Rio Tamanduateí por conta da proliferação de escorpiões.

Escorpiões aparecem próximos da Rua Rio Tamanduateí e moradores pedem providências – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Segundo vizinhos, houve um período de infestação no final do ano, quando eles eram vistos todos os dias, uma trégua até junho e agora um novo aumento.

“Só quero resolver um problema que me causa pavor, pois todos os dias temos que ficar olhando em todos os cantos da casa antes de dormir. Dessa vez achei um escorpião gigante, nunca tinha visto algo parecido. Apontamos a horta porque o acúmulo de materiais lá é visível, então ficamos preocupados”, informou uma moradora, que não quis se identificar.

A Prefeitura de Americana foi questionada e avisou que o PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatas e Escorpiões) irá agendar uma visita ao local para avaliar a situação e indicar quais as medidas que deverão ser tomadas.

