Escorpiões preocupam moradores da Praia Azul

O segurança Valdecir Renato, de 64 anos, que reside na Praia Azul, em Americana, está reclamando da quantidade de escorpiões, carrapatos e aranhas que aparecem na Rua Bandeirantes, onde ele mora.

Valdecir informou que, no início da semana, retirou um desses animais peçonhentos do muro de sua residência. A suspeita é de que eles surgem devido ao mato alto de um terreno na Rua Brasil, atrás da sua casa.

“Aqui sempre aparecem escorpiões amarelos. Já matei pelo menos dois. E carrapato a gente acha quando vai andar com o cachorro porque ele volta cheio”, explicou Valdecir.

O homem aproveitou para reclamar ainda de uma lâmpada queimada na Praça José de Camargo. Segundo ele, seria possível encontrar pela manhã diversas embalagens de drogas.

Em nota, a Prefeitura de Americana reforçou a necessidade de protocolar uma reclamação formal e disse que a questão foi encaminhada ao setor responsável. A Vigilância Epidemiológica informou que um profissional também irá até o local.

