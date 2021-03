Escorpiões preocupam família na Vila Jones

Apenas no mês de fevereiro, a família encontrou cinco escorpiões dentro de casa

O estudante Alec Sgarioni acusa a Prefeitura de Americana de descaso. Segundo ele, desde 2019 a família sofre com a infestação de escorpiões.

O jovem conta que dentro de sua casa, na Rua Monteiro Lobato, na Vila Jones, só no mês de fevereiro cinco escorpiões apareceram. Ele os guardou em um vidro.

Alec também disse que um funcionário da Vigilância Sanitária já foi em sua casa, mas tratou a situação com descaso e não fez buscas. Em outro momento, a família foi orientada a comprar EPIs e aplicar por conta um veneno para matar os escorpiões.

Questionada, a Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), afirmou que o setor de controle de escorpiões não realiza aplicação de veneno em imóveis, mas orienta os moradores sobre o controle e a prevenção desses animais. Em algumas situações os técnicos indicam o uso de controle químico, inclusive reforçando a necessidade de se contratar empresa especializada no controle de pragas urbanas.

