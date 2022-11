Escolas municipais recebem manutenção de caixas d’água em Americana

Os serviços de limpeza e manutenção preventiva de caixas d’água das escolas da rede de Educação de Americana completaram uma semana no último sábado, com 13 unidades contempladas com a melhoria, retomada no dia 5. Em maio, o trabalho foi executado nas 55 unidades e prédios administrativos ligados à Secretaria de Educação.

Serviços feitos pela prefeitura buscam a manutenção – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Os prédios da rede infantil foram os primeiros a receber a melhoria, executada nas Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) Paturi, Araçari, Jacina, Potira e Curumim, nas creches Taperá, Curimã e Tupã e nas Casas da Criança Taraguá, Urupê e Curió.

O Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” e o Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”, vinculados à Secretaria de Educação de Americana, também tiveram seus reservatórios higienizados. As próximas escolas previstas no cronograma de trabalho são a Casa da Criança Maíra e a Creche CAIC.

A manutenção é realizada em duas etapas, para evitar o desabastecimento durante o período de aulas. Na primeira delas, feita em dias úteis, são limpas as caixas d’água de pequeno porte. Aos sábados, a limpeza é executada em escolas com reservatórios maiores, garantindo o abastecimento e pleno atendimento da comunidade escolar.

“Mais que um serviço estrutural, a manutenção preventiva das caixas d’água das escolas é garantia de saúde para a comunidade escolar, que utiliza o recurso natural para atividades fundamentais ao bom andamento do cotidiano escolar”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.