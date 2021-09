Escolas municipais terão fundo de R$ 1,2 mil por ano em Americana

A Câmara de Americana aprovou em primeira discussão, nesta quinta-feira (23), projeto de lei de autoria do Executivo que institui o PDDEM (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal).

Trata-se de uma iniciativa que prevê o repasse anual de R$ 1,2 mil para unidades de ensino custearem serviços de contabilidade, despesas cartorárias, bem como a aquisição de equipamentos.

Projeto de autoria do Executivo foi aprovado nesta quinta-feira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Em Americana, se passar em segunda discussão, a propositura beneficiará 54 escolas da rede municipal, afirmou o líder de governo na câmara, vereador Thiago Brocchi (PSDB). “Esse projeto foi uma demanda dos diretores da escola junto com o prefeito [Chico Sardelli]”.

Podem participar do programa, escolas municipais dotadas de CEC (Conselho Escola Comunidade) regular, com personalidade jurídica própria e em efetivo funcionamento. O órgão tem como finalidade auxiliar a escola, colaborando no aprimoramento do processo educacional e na integração família, escola e comunidade. É uma formação autônoma que depende principalmente de doações para manter-se ativa.

No projeto, a prefeitura destaca que caberá à Secretaria de Educação do município estimular as unidades educacionais desprovidas de CEC a promover a sua criação em sintonia com a comunidade escolar, bem como fornecer as orientações necessárias acerca das formalidades que deverão ser cumpridas para o seu registro e funcionamento.

Escala na internet

Os vereadores também aprovaram, em primeira discussão, projeto do Dr Daniel (PDT), que obriga a publicação das escalas de atendimento dos médicos pertencentes ao quadro de servidores públicos municipais ou terceirizados no Portal da Transparência do município.

Em segunda discussão, passou com votos contrários do Dr Daniel, Professora Juliana (PT) e do Gualter Amado (Republicanos), projeto de lei do Executivo que autoriza um empréstimo de R$ 25 milhões com a Caixa Econômica Federal para obras de saneamento e recapeamento asfáltico.

O Legislativo também aprovou propositura que fixa as alíquotas de contribuição previdenciária do Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana) bem como a necessidade de aporte pela prefeitura para cobrir saldo negativo, que aumentou de R$ 400 mil para quase R$ 2 milhões do ano passado para cá.