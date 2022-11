Escolas municipais de Americana terão até R$ 220 mil em 2023

A Prefeitura de Americana vai repassar, no ano que vem, até R$ 220 mil para escolas municipais. Os recursos devem ser investidos em melhorias na infraestrutura física e pedagógica, mediante o cumprimento da legislação sobre licitações, para que haja a escolha da proposta de menor valor, seguido da devida prestação de contas à Secretaria Municipal de Educação.

A verba é aplicada por meio do PDDEM (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal). Todas as unidades municipais de ensino que possuem CEC (Conselho Escola-Comunidade) constituído terão direito ao recurso. Atualmente, em Americana, 43 unidades de ensino cumprem essa determinação.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, o programa instituído no município se consolida como uma política pública eficaz na transformação do cotidiano escolar. “Nós temos acompanhado de perto as melhorias implementadas nas escolas, que têm autonomia para analisar e priorizar os investimentos mais relevantes para sua comunidade escolar”, declarou.