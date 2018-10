Escolas de Americana mudam seções eleitorais

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Após problemas de acesso por parte de idosos e cadeirantes no primeiro turno, alguns colégios eleitorais tradicionais de Americana realizaram mudanças em suas seções, transferindo salas de andares superiores para a parte do térreo.

Quatro das sete seções localizadas no segundo andar da Escola Estadual Niomar Gurgel, no Parque Gramado, foram transferidas nesta manhã para o primeiro andar do prédio após uma decisão da Justiça Eleitoral. A mudança contou com um esquema especial de funcionários do TRE, que se dividiram logo na entrada da escola, dando orientações aos eleitores que chegavam a zona eleitoral.

O mesmo ocorreu no Jardim São Paulo, no colégio Estadual Monsenhor Maggi. Seis seções saíram do andar superior e estão recebendo as votações no térreo. Lá também foi realizada uma “força-tarefa” para orientar os eleitores.

A mudança foi promovida ainda na escola Heitor Penteado. Quatro seções que funcionaram no piso superior do colégio no primeiro turno, foram transferidas para o térreo desta vez. Para acomodar a alteração, a Secretaria de Educação, que funciona no mesmo prédio e permaneceu fechada no dia 7 de outubro, estava aberta ontem e recebeu as quatro seções. A Secretaria de Educação fica logo na entrada e isso facilitou ainda mais o acesso dos eleitores com dificuldades de locomoção.