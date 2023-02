Escolas de ensino fundamental da rede municipal terão laboratórios de robótica

As 11 escolas de ensino fundamental da rede municipal de Americana passarão a ter as chamadas “salas maker”, que são laboratórios de fabricação digital e robótica educacional.

Os espaços serão instalados e mantidos pela empresa Amado Tecnologia, que venceu uma licitação homologada pela prefeitura no último dia 13. O investimento será de R$ 3,8 milhões ao ano. A expectativa é de que a montagem das salas ocorra nesta semana, após o Carnaval.

Haverá um laboratório por escola, com kits de robótica, impressora 3D, cortadora a laser, plotter de recorte, TV de pelo menos 50 polegadas, lousas móveis e painel de ferramentas móvel, além de mesas, banquinhos, bancadas, banquetas, estante e armários.

“É um espaço adaptado para desenvolvimento, produção”, disse o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, ao LIBERAL.

Segundo ele, os espaços vão receber atividades vinculadas ao conteúdo previsto na grade curricular. “Não é simplesmente um laboratório para os alunos irem e aprenderem aleatoriamente a manipular uma cortadora a laser ou uma impressora 3D. Ela [a sala] tem um significado sempre pedagógico”, declarou.

De acordo com Ghizini, as salas vão possibilitar experiências práticas. “São atividades que utilizam produção manual junto da tecnologia, para que o aluno aprenda fazendo. Então, os conceitos básicos de matemática, ciência, geometria, são aprendidos através da utilização prática desses instrumentos.”

O secretário afirmou ter visto exemplos de sucesso em outras cidades. “Um exemplo que nós vimos: até uma prótese pode ser produzida ali”, apontou.

A empresa vai capacitar 11 professores da rede municipal para utilização dos laboratórios, mas também disponibilizará 11 monitores já treinados para o exercício da função. “Tem uma equipe nossa que vai ser responsável, vai ser treinada, mas tem também o suporte da empresa”, comentou.

As salas poderão ser usadas por todos os 6,8 mil alunos do ensino fundamental. Cada um receberá um material didático com atividades e conteúdos relacionados à educação maker e em conformidade com as propostas pedagógicas e diretrizes orientadas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular).