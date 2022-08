Escola que pode virar cívico-militar não se enquadra em critério do MEC

Emef Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida, tem bom desempenho escolar no Ideb

A Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, na Vila Margarida, em Americana, cotada para implantação do modelo cívico-militar, não se enquadra nos critérios do MEC (Ministério da Educação) para participar do Pecim (Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares).

Entre as especificações necessárias, a escola precisa ter alunos em situação de vulnerabilidade social e desempenho abaixo da média estadual no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Além disso, a adesão da escola deve ser precedida de aprovação da comunidade escolar, por meio de consulta pública presencial ou eletrônica.

Segundo a Prefeitura de Americana, a escola Jonas não se enquadra no critério de baixo desempenho escolar. O resultado do Ideb superou a meta estabelecida pelo governo estadual para os anos finais que é de 4,9; e a média da Emef é de 5,6. Já para os anos iniciais a média estadual é de 5,9, enquanto o resultado da escola Jonas é de 6,8.

Mesmo assim, a administração municipal afirmou em nota que o nome da escola para receber o modelo não foi descartado. Disse que o assunto segue em análise pela Secretaria de Educação.

Representante de um grupo de professores contrários a implantação do modelo disse em entrevista ao LIBERAL que além de não se enquadrar na questão do desempenho escolar, a unidade não tem uma população periférica, como é o caso de instituições localizadas nos bairros Vila Mathiensen, Jardim da Paz e Assentamento Milton Santos, entre outros.

O representante, que pediu para ter a identidade preservada, afirma ainda que recentemente uma mãe favorável ao modelo publicou nas redes sociais que muitos alunos da escola recebem o Bolsa-Família. “Em toda cidade temos alunos bolsistas. O benefício não pode ser usado como justificativa para dizer que é uma escola que está em situação de vulnerabilidade social”, pontua.

No final de julho, houve uma audiência pública para esclarecer dúvidas de 20 pais – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Para esse grupo de professores, trata-se de um movimento político com o intuito de promover uma determinada ideologia. “Ele [projeto] não é só ruim, nunca dissemos isso, só não é adequado para nossa realidade”.

Favorável a implantação do modelo cívico-militar, Everaldo Teixeira Macedo, integrante da associação dos pais que defendem o programa, afirma que eles buscaram exemplos em instituições que trabalham com esse método e os resultados são surpreendentes.

“Sabemos que o retorno será excepcional. A bagunça na entrada e saída da escola acaba, a disciplina muda, o repasse de verba para escola aumenta, mais materiais pedagógicos, investem na estrutura. Acredito que a escola só tem a ganhar”.

Macedo diz que a associação já entregou um abaixo-assinado com mais de 1,9 mil assinaturas para a prefeitura e que só estão aguardando o aval do secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

No final de julho, houve uma audiência pública para esclarecer dúvidas de cerca de 20 pais de estudantes e professores da escola Jonas sobre o programa. O evento foi promovido pelo vereador Marschelo Meche (PL), autor da propositura que prevê a instalação da escola na cidade.