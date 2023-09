Escola Niomar realiza plantio de mudas e dá sequência a projeto de sustentabilidade

Alunos, professores e funcionários da Escola Estadual Professora Niomar Aparecida Mattos Gobbo do Amaral Gurgel, no Parque Gramado, em Americana, realizaram nesta terça-feira (26), o plantio de mudas de árvores. A ação faz parte do projeto de sustentabilidade, que é desenvolvido pela unidade há três meses.

Em alusão ao dia da árvore, celebrado no último dia 21, os funcionários da escola se organizaram e, com a participação dos alunos, plantaram dentro da escola, em uma área verde, 10 mudas de árvores, entre elas Pau Brasil e Ipê branco. Durante a semana, outros plantios acontecerão, mas desta vez na área externa. Serão cultivadas mudas frutíferas, como cerejeiras e mangueira.

Alunos, funcionários e professores plantaram mudas de Ipê branco e Pau Brasil, plantio continua nesta semana

O objetivo, segundo a vice diretora da escola, Adriana Terezinha Dantas Moreira de Souza, é conscientizar os estudantes e a sociedade sobre a importância do meio ambiente e da sustentabilidade para a sociedade.

Estiveram presentes também nesta ação, representantes da Secretaria de Meio Ambiente e da Rumo Logística, que realizaram palestras e trouxeram maquetes para a exposição do tema.

Projeto de sustentabilidade

O plantio de mudas foi apenas uma das ações que englobam o “Projeto Sustentabilidade”, da Escola Niomar, que visa uma conscientização ampla sobre desenvolvimento sustentável.

Outras ações foram desenvolvidas e estão em prática na escola, como a criação e manutenção de uma horta, utilização de canecas e copos que não sejam descartáveis, política de economia da água, entre outros.

O projeto “Sustentabilidade” foi idealizado pelo professor de Biologia Donald Savazoni Morelato e o coordenador Claudiney Rizzo.