Escola sofre sem água e luz há três semanas

A Escola Estadual Maria Lúcia Padovani, na Chácara Letônia, em Americana, está há cerca de três semanas sem energia e com abastecimento de água comprometido. O problema começou depois que os cabos de energia foram furtados. Poucos dias depois de o reparo ter sido feito, houve novo furto, segundo a mãe de um dos alunos e o diretor da unidade. As aulas estão mantidas, mas ontem ao menos duas mães não levaram os filhos por causa da falta de claridade.

Cerca de 300 crianças e adolescentes estudam na escola, que atende alunos dos ensinos fundamental e médio com aulas de manhã e à tarde. “As crianças estão passando muito calor durante o dia, porque não tem ventilador, não tem água”, conta a costureira Sue Ellen Regina Zoz de Souza, 36, mãe de uma aluna. O fornecimento ficou comprometido porque a água é bombeada por meio de máquinas que precisam de energia. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A chuva dos últimos dias piorou a situação. O tempo fechado deixou as salas mais escuras. Ontem, Sue Ellen não mandou a filha à escola. “A gente nem sabe como vai fazer, se amanhã [hoje] vai mandar as crianças ou não. Se chove fica escuro, se não chove a sala não tem ventilador”, explica.

A filha da costureira informou que a merenda tem sido fornecida, mas que não sabe como a escola está fazendo. De acordo com a menina, de 11 anos, para amenizar a situação, os professores têm deixado todos os alunos sentarem perto das janelas.

O diretor da escola, que pediu para não ter o nome divulgado, confirmou o problema e disse que a maior dificuldade acontece em dias de chuva, já que a claridade fica menor. De acordo com ele, o processo para fazer o reparo em si é burocrático, não só no Estado, mas no País.

A professora Rosângela de Oliveira, 48, mãe de um aluno da unidade, conta que o diretor tem providenciado galões de água para as crianças beberem, mas que não dá para todo mundo. As duas mães disseram que o profissional tem se movimentado para tentar resolver o problema.

O capitão Antonio Carlos Rugero Filho, comandante da 1ª Companhia da PM em Americana, afirmou que já reforçou as rondas na unidade de ensino. Ele disse que a responsável pela ronda escolar orientou a unidade a instalar câmera de segurança.

A Secretaria Estadual de Educação informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a contratação dos serviços para o reparo está em andamento. A previsão é de que tudo esteja concluído na próxima semana. “Para não prejudicar os alunos, as aulas foram mantidas, uma vez que a escola atende apenas nos períodos da manhã e da tarde”, informou o Estado, em nota.

A assessoria ainda informou que na unidade há torneiras com água da rua. A Secretaria disse que pediu auxílio do DAE (Departamento de Água e Esgoto) para encher a caixa d’água. Afirmou ainda que a merenda está sendo oferecida conforme cardápio da Secretaria da Educação.

O DAE informou que foi ao local ontem para encher a caixa, mas como ela é muito alta, não foi possível fazer a conexão. Hoje, vai voltar pela manhã para tentar bombear a água. O Estado ainda informou que pediu reforço no policiamento à PM. Questionada se a escola tem alguma câmera, não respondeu.