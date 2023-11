Escola de Música de Americana abre inscrições para cursos em 2024

Processo conta com 104 vagas em 14 aulas diferentes, para alunos com idade a partir de 10 anos

A Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, de Americana, abriu nesta terça-feira (28) as inscrições para o processo seletivo voltado aos cursos do núcleo de formação. Ao todo, são 14 aulas disponíveis para o ano de 2024. As inscrições irão até o dia 17 de dezembro.

Aulas terão início no dia 4 de março – Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O processo inteiro conta com 104 vagas. O curso com mais oportunidades é de piano, que poderá receber 20 alunos, enquanto as aulas de trompa, com duas vagas, são as de menor oferta.

Além desses, estão abertas as inscrições para os cursos de violão clássico (quatro vagas), violino (sete), viola clássica – de orquestra sinfônica (oito), violoncelo (quatro), contrabaixo acústico (três), flauta transversal (sete), clarineta (nove), saxofone (quatro), trompete (sete), trombone/bombardino/tuba (cinco), técnica vocal (13), e percussão (11).

Para os cursos de contrabaixo, flauta transversal, percussão, piano, saxofone, trompa, trompete, violão e violino, a idade mínima para inscrição é de 10 anos. Já para as aulas de clarineta, técnica vocal e violoncelo, é necessário ter 12 anos ou mais. Por fim, os inscritos em trombone/bombardino/tuba e viola devem ter ao menos 14 anos.

As inscrições devem ser feitas através do site da prefeitura. A primeira fase do processo seletivo será online e a lista de aprovados será divulgada no dia 22 de dezembro, também no portal eletrônico do Executivo. Posteriormente, haverá a segunda fase de forma presencial.

De acordo com o município, as aulas terão início no dia 4 de março. Os cursos possuem duração de oito semestres, divididos em dois ciclos e carga horária de até seis horas semanais.

