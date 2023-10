Escola de Música abre processo seletivo para iniciantes em Americana

As inscrições e os cursos são gratuitos; aulas terão início no dia 23 de outubro

O processo seletivo para cursos livres de piano, bateria e percussão popular foi aberto pela Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, na terça-feira (3). As inscrições e os cursos são gratuitos e as aulas terão início no dia 23 de outubro.

As informações necessárias para se inscrever estão disponíveis no banner rotativo da página principal do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br .

São oito vagas disponíveis para as aulas de piano. O curso é para iniciantes e será realizado em duas turmas, às segundas-feiras, sendo uma das 15h45 às 16h45 e outra das 17h às 18h. A idade mínima para participar é de 8 anos.

Já para o curso de bateria são cinco vagas e a idade mínima é de 12 anos. As aulas serão às terças-feiras, nos seguintes horários: 13h, 14h, 15h, 18h e 19h.

O curso de percussão popular tem seis vagas e será realizado às terças-feiras, das 20h às 22h, para alunos com idade mínima de 12 anos.