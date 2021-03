Escola de Inovadores abre inscrições em Americana e Sumaré

As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia) de Americana e Sumaré estão com inscrições abertas para a 12ª edição da Escola de Inovadores, do CPS (Centro Paula Souza). O objetivo é ensinar pessoas com espírito empreendedor a transformarem ideias em startups.

O curso será gratuito e online, com duração de 40 horas, distribuídas em dez aulas semanais, que serão ministradas por professores das unidades. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 26 de março no site inova.cps.sp.gov.br.

As aulas serão online, ministradas por professores das Etecs e Fatecs – Foto: Arquivo / O Liberal

Para participar, é necessário apresentar uma proposta de empreendedorismo, que será avaliada com base em “inovação, viabilidade técnica e potencial de mercado”.

Serão selecionadas de 15 a 20 propostas por unidade educacional, com até três integrantes em cada grupo. A lista de aprovados será divulgada no dia 29 de março.

Entre os temas abordados no curso estão empreendedorismo, legalização empresarial, prototipagem, ferramenta de modelagem de negócios Canvas, tecnologia aplicada aos negócios e comunicação e marketing.

Durante as aulas, que acontecem entre 10 de abril e 26 de junho, os participantes terão mentoria para construir seu plano de negócios com foco em demandas do mercado e características aplicadas à economia regional.

“O público alvo são alunos, ex-alunos, empreendedores da região ou qualquer pessoa da comunidade interessada. Os projetos podem ser de qualquer área de atuação, saúde, comunicação, alimentação, ou prestação de serviço, por exemplo”, disse Silmara Azevedo, professora da Etec Polivalente, em Americana.

Ao final, os projetos serão apresentados a empresários, incubadoras, parques tecnológicos com o objetivo de gerar parcerias e criar oportunidades de negócios.