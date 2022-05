Escola de Americana realiza passeata sobre prevenção ao abuso sexual

Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Octavio Soares de Arruda, no Brieds, em Americana, realizaram uma passeata pelo bairro, com o objetivo de conscientizar a população sobre o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, celebrado nesta quarta-feira, 18 de maio.

A passeata surgiu da ideia de uma das coordenadoras da escola, Laurita Bordignon. “É muito importante mostrar o que temos feito dentro da escola para quem está fora”, comentou Laurita.

Manifestação ocorreu nesta quarta-feira – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Os alunos distribuíram aos moradores uma flor de papel com os canais de denúncia, confeccionada pelos próprios estudantes, que remete ao símbolo nacional da campanha. Eles também levaram uma faixa com informações sobre o dia e bexigas laranja e amarelo, cores que fazem parte da ação.

Para o diretor da escola, Fabiano Dall Oca, o maior propósito da passeata é conscientizar aqueles que estão fora da instituição. “Mostrar que é possível denunciar, anonimamente ou não. É uma forma de dizer para a sociedade que a escola está aqui, faz parte do contexto, e vamos todos à luta”, explicou o diretor.

O tema tem sido abordado com alunos do 3º ao 9º ano, com idades entre 8 e 15 anos, há pelo menos uma semana. A coordenadora Ana Paula Gregório relatou que a escola optou por criar ações de conscientização sobre o tema, além de palestras e explicar sobre a importância do dia. “Os alunos precisam enxergar que eles têm alguém, em algum lugar, que eles podem contar com ajuda. Ele precisa enxergar se está no caso de uma situação abuso e realizar a denúncia”, concluiu a coordenadora.

Concurso avaliou desenhos sobre o tema da campanha – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

CONCURSO

Um concurso promovido pela Diretoria Regional de Ensino, em parceria com a Fam (Faculdade de Americana), desafiou alunos das escolas estaduais a criarem desenhos referentes à campanha.

A aluna do 8º ano, Ana Beatriz Matos Lima participou do concurso e seu desenho foi o vencedor. “Quando fui chamada para fazer o desenho, me aprofundei sobre o assunto com a professora Ana Paula. Eu já tinha noção do que eu queria fazer e sabia que não era algo fácil de se falar. Eu amei fazer o desenho, porque que eu quero transmitir as pessoas para que elas não fiquem caladas”, comentou a estudante, que disse ter sido surpreendida com o prêmio.