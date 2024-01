Escassez de peças automotivas pode elevar valor do IPVA, diz Estado

O período de pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) está prestes a iniciar e surgem também as reclamações sobre os valores do tributo, mesmo diante da média de redução de 4,1% anunciada para este ano.

A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento esclarece que a variação nos valores pode ser atribuída a fatores como a escassez de peças automotivas, por exemplo, influenciando no cálculo do imposto.

De acordo com a pasta, o valor do IPVA é determinado por meio de uma pesquisa realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) em setembro do ano anterior ao exercício fiscal. O estudo abrange mais de 12 mil modelos de veículos, sendo que o valor de mercado captado naquele mês serve como base para a aplicação da alíquota de 4% do IPVA.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Embora a média geral anuncie uma redução de 4,1%, a Fazenda destaca que alguns modelos podem ter valorização no levantamento da Fipe, por influência de fatores como a escassez de peças ou a origem importada do automóvel, impactando diretamente no cálculo do imposto a ser pago no ano seguinte.

Um morador de Americana, que optou por não se identificar, ficou surpreso ao constatar que o valor do IPVA passou de R$ 1.550 para R$ 1.760, representando um aumento de 13%.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Tem sido divulgado que neste ano houve redução, mas fui verificar meu IPVA e o valor passou de 1.550 para 1.760, uma alta de 13%. Gostaria de entender, porque é uma contradição em relação à redução da média divulgada”, comentou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No caso dele, por exemplo, o veículo teve uma valorização de R$ 5 mil, passando de R$ 39 mil em setembro de 2022 para R$ 44 mil no mesmo mês do ano passado. Essa variação de preço acabou refletindo no aumento do valor do IPVA.

PAGAMENTO

O calendário de pagamento do tributo tem início nesta quinta-feira, dia 11, com a opção à vista para aqueles que preferem quitar o imposto de uma única vez, beneficiando-se de um desconto de 3%. Para quem optar pelo parcelamento em cinco vezes, o pagamento pode ser realizado de janeiro a maio.

Carros com 20 anos de fabricação ou mais e pessoas com deficiência estão isentos do tributo.