Erro gera 759 notificações de infração em Americana; prefeitura descarta multa

Radar instalado na Rafael Vitta, em frente ao Civi - Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

A Prefeitura de Americana informou, nesta terça-feira, que 759 notificações de infração de trânsito foram enviadas de forma equivocada e garantiu que não haverá multa para os motoristas notificados. A administração municipal atribuiu o problema a um “erro”.

Do total de notificações, 693 foram por avanço de sinal vermelho, e as outras 66 são referentes a excesso de velocidade.

As infrações por excesso de velocidade ocorreram nos novos radares antes de 2 de março, data que tinha sido divulgada pelo Executivo para o início da aplicação de multas nesses aparelhos.

No caso das notificações por sinal vermelho, os avanços aconteceram no período noturno, num horário em que são permitidos.

A prefeitura, por meio da assessoria de imprensa, apontou que a falha ocorreu porque o sistema estava em fase de transição para atendimento ao novo contrato firmado com a Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia, empresa responsável pelo gerenciamento dos equipamentos de fiscalização de trânsito.

“Os motoristas não precisarão tomar nenhuma providência, pois não serão penalizados e receberão uma carta da empresa responsável pelos radares em Americana esclarecendo o caso”, comunicou a administração municipal.

O erro tinha sido apontado pelo vereador Silvio Dourado (PL) em requerimento aprovado pela câmara nesta terça-feira. Ele afirmou ter sido procurado por motoristas notificados por meio dos novos radares.

Os equipamentos estão instalados na Rua Maranhão, próximo ao condomínio Nova Praia; e nas avenidas Unitika, no Jardim Helena; Rafael Vitta, em frente ao Civi; Nicolau João Abdalla, no Salto Grande; Abdo Najar, perto do condomínio Side; Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Terramérica, e Brasil, em frente ao McDonald’s. Em todos, a velocidade máxima permitida é 50 km/h.