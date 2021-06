Érica Paixão, voz marcante do rádio em Americana, morre aos 40 anos, de Covid-19

Locutora era uma das vozes da Rádio Clube AM 580, do Grupo Liberal, e estava internada desde a semana passada

Morreu na noite desta segunda-feira (14), em Americana, a locutora Érica Paixão, aos 40 anos. Dona de uma das vozes mais marcantes das rádios da região, ela estava internada com Covid-19, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, desde a semana passada.

Érica Paixão tinha 40 anos e estava internada no HM de Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Desde 2017, Érica apresentava o programa Boa Tarde Clube, na Rádio Clube AM 580, do Grupo Liberal. No quadro, que ia ao ar entre 13h e 15h, a radialista levava aos ouvintes, além da programação musical e entrevistas com artistas locais, sua personalidade alegre e entusiasmada, um jeito de encarar a vida que era seu traço mais marcante.

Na Redação do LIBERAL, onde ficam os estúdios das rádios Clube e FM Gold 94.7, a chegada de Érica nunca era discreta. A mesma personalidade extrovertida que demonstrava diante de um microfone, quando estava ao vivo, também era vista por amigos e familiares.

“Boa tarde, meu amor”, dizia a quem encontrava pelo caminho nos corredores do prédio do LIBERAL, antes de entrar no estúdio da Rádio Clube. O afeto e o carinho com que tratava colegas e ouvintes, a exaltação do amor pela vida, não por acaso, explicavam o “paixão” em seu nome artístico. Érica, na verdade, era Érica Cristina Ribeiro.

“Creio que vai ser difícil a gente ter uma outra Érica Paixão. Porque ela tinha uma marca própria, seu sorriso, sua alegria, sem papas na língua, um ser humano incrível”, lamentou o radialista Cezar Polidoro, amigo e companheiro de rádio.

Para além do amor pelas ondas sonoras, pela música, pelos eventos sertanejos, Érica também gostava de futebol. Torcedora do São Paulo, era de comentar os jogos, dar palpites e se arriscava até mesmo organizando bolões na Redação do LIBERAL. No último deles, da final do Campeonato Paulista, levou o prêmio.

O filho Murilo, de 13 anos, era outra de suas paixões, de quem sempre tinha alguma história para contar. Atualmente, além do trabalho na Rádio Clube, também apresentava um programa no canal SPTV.

Érica deixa um filho, de 13 anos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal 12.6.2020

No final de maio, Érica tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca, contra a Covid-19. “Alegria que não cabe no peito. Nunca imaginei que ficaria tão feliz por uma vacina”, escreveu na última foto que publicou em seu perfil no Instagram.

No dia 6 de junho, ela procurou atendimento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com os primeiros sintomas da infecção, que começara a sentir dois dias atrás, e passou por exames. “Já, já a Paixão volta a ser o que era antes. Explosão, amor e alegria”, escreveu nas redes sociais, agradecendo à médica e aos enfermeiros que a atenderam.

Na ocasião, foi detectado que a saturação de Érica estava baixa. Na mesma noite, então, foi internada. Neste domingo, 13, precisou ser intubada, mas resistiu apenas até esta segunda-feira.

“A gente perde uma grande companheira. O rádio perde uma grande comunicadora, uma jovem, batalhadora, entusiasmada com tantos projetos”, comentou Polidoro, na noite desta segunda.

Segundo informações da família, o velório de Érica ocorrerá nesta terça-feira, entre 13h30 e 14h, no Cemitério do Parque Gramado, em Americana.

Repercussão

Em nota, o Grupo Liberal lamentou a perda de Érica. “Infelizmente, a Covid-19 levou uma grande colaboradora, amada por todos os colegas de trabalho e pelos ouvintes que a acompanhavam na Rádio Clube, onde conduziu com enorme dedicação e carinho o programa que apresentava todas as tardes. O Grupo Liberal lamenta o falecimento de Érica e oferece toda a sua solidariedade e força a familiares e amigos”.

Nas redes sociais, o perfil da Festa do Peão de Americana, uma das paixões de Érica, a homenageou. “Foi com muita tristeza que eu e os diretores do Clube dos Cavaleiros de Americana recebemos a notícia sobre a partida da nossa querida amiga Érica Paixão, profissional exemplar, que nunca mediu esforços para fazer da Festa uma grande notícia”, traz a postagem, assinada pelo presidente do CCA, Beto Lahr. “Americana é feita por pessoas apaixonadas e comprometidas e é assim que Érica sempre será lembrada”.



O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), de Americana, lamentou a morte da locutora. “Cheia de vida, alegre, sempre de alto astral com o sorriso no rosto, Érica não resistiu e acabou falecendo em Americana. É mais uma vítima desta luta cruel contra o vírus. Que Deus conceda toda paz para a família neste momento de dor”, postou em sua página no Instagram.

Também nas redes sociais, o presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins (PV), homenageou Érica, de quem se disse amigo há 20 anos, com uma foto em que ela o entrevistava. “Descanse em paz, Érica Paixão”, escreveu.