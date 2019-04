Equipe do Sesi de Americana ganha prêmio por melhor design

A equipe de robótica Red Rabbit, da escola Sesi (Serviço Social da Indústria) de Americana venceu na categoria de melhor design de robô dentro do campeonato World Festival, realizado durante o último final de semana em Houston, nos Estados Unidos.

É a terceira vez que Americana é premiada dentro do evento, considerado a “Copa do Mundo” da robótica. Em 2016, a equipe ficou em oitavo lugar na competição e no ano passado foi a grande campeã. Apesar de não ter conquistado o bicampeonato desta vez, o prêmio por ter o robô com o melhor design da competição é festejado. Foto: Reprodução / Facebook

“Ficamos na frente da China, que é uma referência em robôs”, comemora Denis Rodrigo Santana, o técnico do time. Ele enalteceu o trabalho dos alunos durante a competição. “Eles conseguiram administrar as dificuldades e não desistiram de lutar até o final. Mostraram que sabem trabalhar em equipe e lidar com a pressão”.

A equipe também teve o reconhecimento dos outros competidores. No total, foram 108 equipes de várias partes do mundo. “Por termos vencido o campeonato no ano passado, recebemos um olhar diferenciado. O reconhecimento lá fora foi grande e isso também foi importante para a equipe”.

Ter conquistado por três anos o posto de estar entre as melhores equipes de robótica do mundo, faz a Red Rabbit ser vista como inspiração e assim reforçar o interesse dos estudantes pelo assunto, na avaliação do técnico. “A robótica faz parte da grade curricular do Sesi e o bom desempenho nas competições acaba servindo de motivação aos alunos”.

A equipe vitoriosa logo começa a se preparar para o próximo campeonato. A partir de outubro começam as seletivas que classificam as equipes brasileiras para o mundial. Para competir entre os melhores do mundo, os estudantes precisam passar antes pelas disputas regionais, estaduais e nacional.

A Red Rabbit foi para Houston após obter a terceira classificação no campeonato nacional, em março. Seu projeto dentro do tema proposto – problemas espaciais – foi uma caixa que protege os medicamentos levados ao espaço da radiação à qual são expostos.