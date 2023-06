Equipe do Sesi de Americana é campeã da Copa Paulista de Foguetes

Equipe Space Rockets ainda recebeu o Prêmio Pedro Zille de melhor projeto aeroespacial em sua categoria - Foto: Arquivo Pessoal

Uma equipe do Centro Educacional Sesi 101, de Americana, foi campeã da primeira edição da Copa Paulista de Foguetes, disputada no último sábado (17), em Sorocaba. Além do título, o time formado por três alunas quebrou o recorde nacional da competição ao lançar o foguete a uma distância de 337 metros.

Formada pela estudantes Bianca Dechen, Carolina Reami Marzocchi e Laura Amaral Rossini, juntamente com o professor Edvaldo Milan, a equipe Space Rockets ainda recebeu o Prêmio Pedro Zille de melhor projeto aeroespacial em sua categoria. O recorde conquistado foi validado pela OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica).

A Copa Paulista contou com a participação de 129 equipes de diferentes estados. Na competição, o desafio consiste em construir foguetes utilizando garrafas pet e alcançar a maior distância horizontal possível. Os foguetes utilizam conceitos de aerodinâmica, química, física, matéria e engenharia.

O evento possui duas modalidades. O Nível 3 é destinado aos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, enquanto o Nível 4 é disputado por alunos do ensino médio.

No Nível 3, modalidade da equipe de Americana, a propulsão do foguete é gerada através da reação química entre vinagre e bicarbonato de sódio. Além do lançamento do foguete, os projetos foram inspecionados por uma equipe de juízes.

“O resultado obtido na Copa Paulista de Foguetes é fruto de um trabalho realizado em anos anteriores. É um trabalho que envolve muita dedicação dos estudantes, através de estudos de conceitos de aerodinâmica, matemática, química e física, assim como nas horas e horas de lançamentos testes para chegar no melhor protótipo”, disse o professor Edvaldo Milan

Outra equipe do Sesi 101, a AJL, foi segunda colocada com um lançamento de 309 metros de distância. O time é formado por Alice Fernanda Pivi de Souza, Julia Guerra Menoni e Lívia de Souza Duarte. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco