Equipe de telemarketing do LIBERAL relata casos do dia a dia

A porta de madeira à esquerda de quem chega ao balcão da recepção na sede do Grupo Liberal, na Vila Santa Catarina, em Americana, abre de frente com um setor fundamental para uma empresa de comunicação: o telemarketing.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Na sala, um grupo de mulheres se divide entre telefones, fones de ouvidos, microfones e computadores. Cada uma chega a fazer 200 ligações por dia. Do outro lado da linha, o assinante do LIBERAL faz comentários, reclama, tece elogios ou faz sugestões. Nada fora do normal não fossem situações curiosas, que evidenciam a relação peculiar entre os leitores e o jornal, que completa 66 anos nesta sexta-feira.

Adriana Firmino, de 41 anos, é uma das operadoras. Está há dois anos no setor, na renovação de assinaturas. A negociação frequente com assinantes permite, muitas vezes, uma relação quase de amizade, ainda que por telefone. “Você acaba conhecendo a vida do cliente”, resume. Certa vez, lembra, negociava a renovação quando descobriu que a cliente tinha depressão. “Ela disse que se sentia sozinha e que a companhia dela era o

LIBERAL”, conta Adriana. Na conversa, a operadora ouviu a cliente lamentar a falta de relacionamento com a família e chegou a aconselhá-la.

Outra vez, se viu na situação contrária. Após perder o irmão, vítima de enfarte aos 42 anos, Adriana é quem foi reconfortada por uma leitora. “Era hora de seu irmão ir”, disse a assinante. “Ela não me conhecia, mas realmente era aquilo”, lembra a operadora. “Sem me conhecer, ela me fez uma oração e aquilo acalmou meu coração”.

A operadora Delcina Carvalho, de 54 anos, também tem relatos semelhantes. Assinante há mais de 30 anos do LIBERAL, um leitor idoso, certa vez, resolveu falar da perda da esposa e sobre o esforço de cuidar de um filho doente.

"Eu sentia a necessidade de ele conversar, de se abrir com alguém. A cada mês eu ligava para ele, pra saber como estava, e, às vezes, nem acabava oferecendo assinatura", relembra Delcina. O fim da relação com o leitor foi descoberto no telefone. "O que me deixou mais triste foi quando eu liguei e a irmã dele atendeu. Ele havia falecido e ela é quem iria cuidar do filho".

INÍCIO. O serviço de telemarketing no LIBERAL começou em 1997. Na época, era terceirizado e funcionava em um imóvel separado do prédio onde o jornal era produzido e impresso. “Antigamente, não tinha nada informatizado. Eram fichas de papel, não sabíamos quase nada dos clientes”, lembra Fátima Rey Gomieri, de 57 anos.

Fátima é a operadora mais antiga de casa. Entrou logo no início do serviço, há 21 anos. Nesta quarta-feira, antes de conversar com a reportagem, havia acabado de fechar a venda de uma assinatura. “Trouxe um cliente que havia parado de assinar em 2014”, comemorou. Aposentada nesta semana, ela diz não querer parar de trabalhar. “O telemarketing você tem que gostar. Eu amofazer o que faço”, diz.

Diferente da maioria das operadoras, Bruna Caroline Ramalho dos Santos, de 27 anos, procura os assinantes que não são encontrados por telefone.

Com o endereço em mãos, vai até a casa de cada um deles para conversar sobre as assinaturas. Um dos clientes, conta, faz questão de renovar o jornal a cada seis meses, apenas para receber a visita da operadora externa. “Quando eu vou na visita é um evento para ele”, brinca Bruna, que ganha de cafezinhos a almoços dos leitores. “A relação é outra. O leitor sabe quem você é”.

CREDIBILIDADE. Responsável por liderar o grupo de operadoras de telemarketing, a supervisora de vendas Michelle Oliveira diz que a relação com o leitor é fundamental para, além da venda, entender o que realmente interessa a ele. Ainda assim, segundo ela, para grande parte dos leitores, a relação com LIBERAL vai além da necessidade da informação em si.

“O jornal se torna habitual na vida deles”, comenta. “A notícia do bairro, da cidade, é mais difícil de encontrar. E eles procuram a informação onde tem credibilidade. O LIBERAL tem”, afirma Michelle.

A popularização do acesso a notícias gratuitas pela internet, especialmente por meio dos smartphones, aumentou a concorrência e trouxe novos desafios ao jornal impresso. “Na internet, porém, você tem que buscar o que é real e o que não é. O ambiente do jornal impresso é mais seguro”, defende Michelle.