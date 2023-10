Ao menos seis burros passaram pelo local nesta segunda-feira, por volta do meio-dia; veja o vídeo

Ao menos seis equinos foram vistos na área externa do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, nesta segunda-feira (2), por volta do meio-dia. Eles passaram pelo local sem um guia. De acordo com a prefeitura, os burros escaparam de uma área na Avenida da Saúde e foram recapturados.

Segundo funcionários do HM, os animais estiveram no estacionamento e depois desceram pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Gama (Guarda Municipal de Americana) comunicou que, por volta das 12h45, os equinos estavam no cruzamento entre as avenidas da Saúde e Nossa Senhora de Fátima.

Uma viatura da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da prefeitura esteve no local, e a equipe do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) foi acionada. Os animais foram recapturados.