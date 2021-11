Enxame de abelhas em poste na Vila Santa Catarina preocupa moradores

Abelhas tomaram o poste no cruzamento das ruas Duque de Caxias com Paissandú - Foto: Claudeci Junio - O Liberal.JPG

Uma enxame de abelhas em um poste no cruzamento das ruas Duque de Caxias com Paissandú, na Vila Santa Catarina em Americana, tem preocupado quem trafega pelo local.

A reportagem apurou que os insetos estariam no poste de iluminação há pelo menos dois meses e que, há cerca de dois dias, a Prefeitura de Americana colocou faixas de isolamento e três cavaletes no entorno do poste, evitando assim a aproximação de quem caminha pela calçada.

Uma adolescente relatou que passa pelo cruzamento três vezes na semana para ir à uma escola que oferece cursos profissionalizantes e, por conta do enxame de abelhas, evita caminhar pelo trecho.

“Eu faço um caminho maior ou passo do outro lado da rua. Tenho medo que as abelhas me ataquem”, comentou.

Prefeitura colocou faixas de isolamento e três cavaletes no entorno do poste – Foto: Claudeci Junior – O Liberal.JPG

Ela explicou que a sinalização afixada pela administração municipal ajuda as pessoas a enxergarem o local, mas que as abelhas continuam lá no poste.

A prefeitura foi questionada quando e se deve fazer a remoção do enxame, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.