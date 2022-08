Envolvimento com bingo acaba em expulsão de policiais de Americana

O Comando-Geral da PM (Polícia Militar) expulsou quatro policiais do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), de Americana, acusados de trabalharem como seguranças em um bingo clandestino de Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a denúncia, cada um recebia cerca de R$ 100 por dia e, em troca, fazia vista grossa com relação ao estabelecimento, localizado na Rua São Marcos, na Vila Dainese. O esquema ocorreu, pelo menos, de julho de 2017 até outubro de 2019, e eles se revezavam no serviço, ainda de acordo com a acusação.

Antes da expulsão, publicada pelo Comando-Geral no último dia 17, o quarteto já havia sido condenado por corrupção passiva pela Justiça Militar, em primeira instância. A pena é de três anos, um mês e dez dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Os militares expulsos são Giovane Hortense Onofre, Jean Carlo Meche do Nascimento, Nilton Cesar Stopa e José Carlos Colman Júnior, que eram cabos.

A PM concluiu que eles praticaram “ato atentatório à Instituição e ao Estado, bem como desonroso”, por exercerem “a função de segurança particular ou qualquer atividade estranha à Instituição Policial-Militar com prejuízo do serviço ou com emprego de meios do Estado”. Os quatro, que chegaram a ser presos de forma preventiva em 2019, hoje estão em liberdade.

O caso veio à tona em novembro de 2019, quando o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) deflagrou uma operação denominada Bellagio.

MANDADOS. Na ocasião, dez mandados de prisão e 20 de busca e apreensão foram cumpridos por 170 policiais militares e seis policiais civis, além de promotores de Justiça.

Os agentes apreenderam R$ 200 mil em dinheiro vivo, drogas, munições, sete globos para sorteio de números e 108 cartelas de bingo.

Na mesma publicação da expulsão dos quatro PMs, o Comando-Geral também aplicou sanção não exclusória para outros dois militares acusados de envolvimento, com punição ainda a definir, e arquivou processos relacionados a outros dois.

Em contato com o LIBERAL, o advogado Marcelo José de Oliveira, responsável pela defesa de Onofre, Nilton e Colman (nomes de farda), disse que vai entrar com um pedido para a reintegração deles. Ele também afirmou aguardar o resultado de um recurso na Justiça Militar.

Oliveira ainda ressaltou que seus clientes não cometeram corrupção. “Não é verdade, porque eles faziam segurança na rua”, comentou o advogado, que classificou a investigação como “desastrosa”.

Também procurada, a defesa de Meche optou por não se manifestar sobre o assunto.

Justiça condena responsáveis por estabelecimento

A 1ª Vara Criminal de Americana condenou os três proprietários do bingo clandestino de Santa Bárbara d’Oeste que teria contratado os serviços dos policiais militares expulsos. A sentença também inclui um ex-sargento da Polícia Militar que organizava a escala dos seguranças.

Os quatro foram condenados a quatro anos de reclusão em regime aberto por oferecer vantagem indevida a funcionário público, pena substituída por serviços à comunidade. A decisão foi publicada pela Justiça na última segunda. Cabe recurso.

Conforme denúncia do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), o estabelecimento funcionava pelo menos desde junho de 2017 e tinha como donos Daniela Aparecida Vitale Iazzeta, Ricardo Jacomeli Correia e Ângela da Cruz.

De acordo com a acusação, Daniela era quem tinha a última palavra na contratação, pagamento e forma como os policiais atuavam. Ângela e Ricardo também tomavam parte nas negociações, segundo o MP.

Por orientação dos donos, o responsável pela escala, Ivaldo de Azevedo Medeiros Filho, sempre mantinha um policial na segurança do bingo, de acordo com a denúncia.

Procurada pela reportagem, a defesa de Daniela prometeu recorrer da decisão e apontou que a sentença merece reforma quanto à tipificação do crime.

“O processo é originário de uma contravenção penal no crime de jogo de azar, porquanto a denúncia vislumbrou razões diversas, de modo à desnaturar as realidades fáticas, como não considerou o princípio da adequação”, afirmou o advogado Jalmir Vicente de Paiva.

O LIBERAL não conseguiu localizar a defesa dos outros acusados.