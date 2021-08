Entupido com frequência, bueiro é alvo de reclamações

Boca de lobo que entope frequentemente na Rua dos Cravos, na altura do número 1677, no Jardim São José, causa transtorno e revolta entre moradores da região.

Esgoto transborda na Rua dos Cravos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Há duas semanas o DAE estava aqui desentupindo, e hoje aconteceu de novo” conta a vendedora Cristina Martins, 54 anos, moradora da rua. Segundo ela o bueiro entope cerca de duas vezes ao mês e, quando acontece, ele transborda e a rua é tomada por fezes.

“Já fizemos reclamação com todos os órgão possíveis, mas ninguém resolve”, diz. Quando a reclamação foi feita junto ao DAE e à prefeitura, os moradores ouviram que a responsabilidade não era dos órgãos, mas sim da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Cristina ainda reforça outro problema da rua. De acordo com a moradora, a rua não tem saída de esgoto, o que atrapalha o escoamento de água e alaga a via quando chove.

Questionada, a Prefeitura de Americana informou que as equipes já estava limpando o local e que o trabalho de limpeza das coletoras na região é feito periodicamente.

