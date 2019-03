Entulho em calçada acumula água

O calçamento da Rua Padre Avelino Canazza, na esquina com a Rua Dom Pedro II, no Conserva, em Americana, está tomado por entulho, segundo uma microempresária de 47 anos, que pediu para não ser identificada. O problema ocorre há dois meses, segundo ela.

Foto: Divulgação

A mulher disse ao LIBERAL que o entulho foi jogado por uma empresa com sede na região e tem galhos de árvores, lixo, e serve de abrigo para moradores de rua. “Virou um depósito de água, então corre o risco de dengue. O cheiro é horrível e cada vez que chove leva um pouco daquele lixo para a Rua Dom Pedro. O bueiro está entupindo”, disse.

Além do mal-estar que gera para os moradores, outra reclamação é que o material impede a circulação de pedestres pela calçada, o que pode provocar acidentes.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou que fiscais da Unidade de Serviços Urbanos irão até o local para notificar os responsáveis para que façam a limpeza e mantenham desobstruída a passagem.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.