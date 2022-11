Entrega da UPA Cillos é adiada para 2023

A entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Cillos, agora, está prevista para março de 2023, segundo a Secretaria de Saúde de Americana. A ideia do Executivo era inaugurar a unidade neste ano. No entanto, o plano foi adiado por conta de questionamentos feitos no TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Houve impugnação ao edital de chamamento público destinado à contratação da OS (Organização Social) que vai gerir a UPA, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia).

Saúde diz que abertura da unidade deve acontecer em março do próximo ano – Foto: Arquivo / LIBERAL

Em 7 de setembro, o TCE acolheu a contestação e travou o processo licitatório. Em outra decisão, em 19 de outubro, o tribunal determinou que a prefeitura fizesse adequações no edital. A prefeitura cumpriu a decisão e reabriu a licitação no dia 27.

Diante de todos esses trâmites, as previsões mudaram. Conforme o LIBERAL noticiou em 28 de abril, durante reunião do Conselho Municipal de Saúde, o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, prometeu entregar a UPA à população ainda neste ano.

Contudo, isso não será mais possível. No último dia 7, em resposta a um requerimento do vereador Juninho Dias (MDB), a secretaria informou que o processo seletivo da OS deve terminar em janeiro de 2023.

Depois, a expectativa é de mais 45 dias de espera, prazo estimado para execução de uma reforma no prédio e aquisição de todos os mobiliários necessários. “Estima-se a abertura da unidade em março de 2023, desde que não haja nenhuma intercorrência no certame [licitação]”, comunicou a pasta.

As OSs interessadas no processo devem apresentar suas propostas até esta sexta, no Paço Municipal. A entidade vencedora firmará um contrato de gestão válido por 12 meses, que pode ser prorrogado de forma anual por até 60 meses.

A UPA Cillos vai funcionar 24 horas por dia e realizar atendimentos de urgência e emergência de complexidade intermediária, de acordo com a Secretaria de Saúde. O governo Chico Sardelli (PV) pretendia abrir uma unidade por ano em seu mandato.