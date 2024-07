Entradas e saídas de Americana terão vigilância total ainda este mês

Câmera de monitoramento na Avenida Comendador Thomaz Fortunato - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A implantação do monitoramento por câmeras em entradas e saídas de Americana, a chamada “Muralha Digital”, será concluída ainda neste mês, informou a prefeitura nesta quarta-feira (3).

As vias de acesso ao município já contam com mais de 200 câmeras instaladas, que são capazes de identificar, por exemplo, carros envolvidos em crimes.

Nesta quinta (4), será inaugurado o Centro de Segurança e Inteligência da Gama (Guarda Municipal de Americana), responsável por operar a Muralha Digital.

Ao todo, foram investidos R$ 2,4 milhões no sistema, além dos R$ 2,8 milhões usados para a compra das câmeras.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O monitoramento por câmeras capazes de reconhecer letras e números das placas de carros e registrar datas e horários que um veículo circulou por Americana é considerado importante aliado no combate a crimes diversos, seja de maneira ostensiva, que permite abordagens em flagrante, ou nas investigações da Polícia Civil.

O sistema pode identificar, por exemplo, um carro utilizado por um suspeito de homicídio.

Foi o caso da morte do professor Cauê Pozenatto Lima, assassinado em agosto do ano passado e cujo corpo foi encontrado em uma estrada rural da região da Praia Azul.

Foi por meio da Muralha Digital que o veículo envolvido no crime foi identificado, o que acabou levando a prisão de um casal suspeito de participar do assassinato.

O furto e roubo de veículos também podem ser impactados pelo sistema, especialmente se a comunicação dos crimes por parte das vítimas para as forças de segurança for ágil e constar no sistema.

Considerado um dos maiores desafios da segurança pública em Americana, atualmente, a cidade vê uma redução nos delitos.

Segundo dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública, no período de janeiro a maio de 2023 e 2024, houve uma queda de 15% no número de carros levados pelos bandidos. Caiu de 334 para 285.

Central de segurança

A nova central de segurança e inteligência da Gama, que substituirá o Centro de Controle e Operações e será inaugurada nesta quinta, foi instalada na sede da corporação.

Central de Segurança e Inteligência será responsável por monitorar vias de Americana – Foto: Marlon Oliveira/Gama

Trata-se de uma sala de pouco mais de 104 metros quadrados onde guardas municipais ficam de olho em três monitores, além de um grande painel onde se destacam imagens em tempo real das câmeras de vigilância.

Segundo a corporação, o CSI irá receber e gerir as informações de todas as câmeras espalhadas nas entradas, saídas, vias e espaços públicos do município, além de receber as solicitações dos moradores por meio do número da Gama (153) e do WhatsApp (19) 3461-8631.