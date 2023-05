Entidades elogiam e comemoram sucesso de Arraiá do LIBERAL

Valor arrecadado com as vendas é revertido para as organizações - Foto: Leonardo Matos / Divulgação

A segunda edição do Arraiá do LIBERAL teve fim na noite deste sábado e consolidou o formato colaborativo com ONGs e associações da região. As entidades que fizeram parte da festa comemoraram o sucesso do evento e reforçaram o quão importante são iniciativas como a do Grupo Liberal para o funcionamento dos projetos.

Oito entidades participaram dessa edição: APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana), Rotary Club de Americana, Anjos da Alegria, Doulas Primavera, Anjos Peludos, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Missão Jeito de Ser e Paróquia Santa Rita de Cássia.

Assim como na primeira edição da festa, elas foram responsáveis pelo fornecimento da comida típica de festa junina e também das brincadeiras de correio elegante e cadeia. Desta forma, tudo que vendem durante o Arraiá é revertido diretamente para as organizações.

Apae de Americana foi uma das entidades que participaram do evento promovido pelo Grupo Liberal – Foto: Leonardo Matos / Divulgação

Para Leco Soares, presidente do Missão Jeito de Ser, o movimento na primeira noite de evento foi ótimo e o convite para participação na festa foi uma alegria. “As entidades precisam muito. Nosso trabalho acontece há 18 anos, nós sempre vivemos de doação, então esse trabalho nosso aqui, esse espaço, é primordial para que a gente possa continuar trabalhando com as pessoas em situação de rua.”

A ONG Anjos Peludos retornou mais um ano para participar do Arraiá e espera, mais uma vez, conseguir cobrir as dívidas que enfrenta com alimentação dos animais e aluguel do espaço em que estão abrigados.

“Do valor que recebemos nós tiramos o que foi gasto para realização e a expectativa é conseguir quitar a dívida de ração, porque todo mês é a mesma coisa”, disse a tesoureira da ONG, Cristiane Marques, 53.

Segundo ela, o primeiro ano de participação foi uma luz que precisavam no momento de pós-pandemia, e receber o convite pelo segundo ano consecutivo foi “maravilhoso”. “Eu não sei nem como agradecer por terem colocado a gente aqui novamente, porque é o que a gente necessita”, disse.

“Nós fizemos ano passado para comemorar o aniversário de 70 anos do LIBERAL, mas o resultado ano passado para as entidades foi super satisfatório, e é uma ação que a gente pretende manter sempre por esse motivo, de ajudar as entidades”, disse o diretor comercial do grupo, Fernando Giuliani.