Entidades de Americana dizem que PAV não vai suprir demanda da Receita Federal

Em novo manifesto contra o fechamento da agência da Receita Federal em Americana, entidades do município apontaram que o PAV (Posto de Atendimento Virtual), que será instalado no Ganha Tempo do Empreendedor, não vai suprir toda a demanda existente.

O posicionamento foi emitido na última segunda pelo FDCA (Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana), formado por dez entidades, entre elas o Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste) e a Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana).

Agência da Receita Federal em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Receita não confirma nem desmente que haverá fechamento da agência, que segue em funcionamento. Mas, conforme o LIBERAL noticiou em novembro de 2023, o encerramento da unidade estaria programado para ocorrer até abril deste ano.

Diante dessa situação, a prefeitura enviou à câmara um projeto de lei que busca autorização para instalação de um posto de atendimento virtual da Receita Federal no Ganha Tempo do Empreendedor, localizado na Rua Anhanguera. A proposta foi aprovada pelos vereadores nesta terça-feira, em primeira discussão.

O PAV é um espaço estruturado para fornecimento de orientações sobre os serviços oferecidos no site da Receita Federal. O trabalho seria realizado por um servidor da prefeitura, mediante capacitação da Receita.

Segundo o presidente da Aescon e representante da entidade no FDCA, Adilson Rogerio do Amaral, o PAV tem como foco “questões corriqueiras relacionadas, na sua maioria, a serviços de pessoas físicas”.

Portanto, empresários de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste teriam de recorrer às agências de outros municípios – as mais próximas ficam em Piracicaba e Campinas.

Na sessão desta terça, o vereador Lucas Leoncine (PSDB), líder do governo Chico Sardelli (PV) na câmara, apontou que o PAV terá como objetivo “amenizar, por enquanto, o impacto da falta do atendimento físico”.

A Receita também defendeu a implantação do PAV. “Com a presença de um PAV em seu município, o cidadão não precisa se deslocar até uma agência da Receita Federal, muitas vezes localizada em outra cidade, para receber atendimento”, comunicou.

Sobre o possível fechamento, apontou que, quando isso ocorre, leva em consideração “fatores como a baixa procura por atendimento presencial por parte dos contribuintes no local nos últimos anos e a falta de servidores, além da disponibilidade de outras formas de atendimento, online ou por meio de parcerias com universidades e entes públicos”.