As Uniap (Unidade de Apoio Aos Portadores de Câncer) de Americana, Limeira e Piracicaba se tornaram pontos de arrecadação e pedem ajuda para população do Sul do País.

Membros da Uniap estão recebendo doações em Americana, Limeira e Piracicaba – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O objetivo é arrecadar roupas, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene, e encaminhar principalmente para o Rio Grande do Sul, local bastante afetado após a passagem de um ciclone extratropical que já causou a morte de 47 pessoas, segundo dados da Defesa Civil do Estado, divulgados às 18h desta quarta-feira (13).

Quem quiser colaborar em Americana, pode procurar a entidade na Rua Albino Menegatti, número 671, no Jardim Mirian. Há também o contato pelas redes sociais, site e telefone (19) 3462-3945.

Em entrevista ao Gold Morning, programa da Gold FM 94,7, nesta quinta-feira (14), a membro da diretoria da Uniap, Maria de Lourdes Vitorino explicou que neste primeiro momento a entidade quer mobilizar a sociedade para as colaborações, e na sequência a meta é buscar parcerias com transportadoras para levá-las.

“O povo brasileiro é muito generoso e eu tenho certeza que muitas pessoas irão ajudar”, disse.

Outras duas unidades da Uniap estão recebendo doações:

LIMEIRA

Rua Professor Octaviano José Rodrigues, 217, Vila São Cristovão.

PIRACICABA

Rua Ulhôa Cintra, 110, Centro.

Locais onde os óbitos no Sul foram registrados:

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1

Desaparecidos:

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 4

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 100

Desabrigados registrados: 4.892