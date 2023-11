Uma camada de ar seco deve ter causado a ventania que deixou rastros de destruição na região do Parque Universitário, durante a chuva desta quinta-feira (9), em Americana.

O apontamento foi feito por Bruno Kabke Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Estragos causados pela ventania na região do Parque Universitário, em Americana, ainda são vistos nesta sexta – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Segundo ele, essa camada de ar fica a cerca de 4 a 5 km de altitude e favorece a evaporação de gotículas dentro da nuvem. Essa reação resulta numa camada mais fria dentro da nuvem, situação que impacta na intensidade do ar.

“Isso faz com que o ar que desce da nuvem já naturalmente, junto da chuva, desça com mais força, com mais velocidade. E isso ocasiona esses vendavais”, explica.

Nesta sexta, os proprietários dos estabelecimentos afetados com os estragos contabilizavam os prejuízos. Dono de uma loja de sofá na Avenida Cillos, Alan da Silveira Moreno estima cerca de R$ 15 mil em danos. As janelas de vidro temperado do estabelecimento foram ao chão com a força do vento.

Com o impacto, o teto de gesso desabou em cima dos sofás e móveis. O capô de um veículo do proprietário da loja também ficou destruído, por conta da queda de uma parte do gesso da parede. “Vamos ter de tirar esse valor do bolso”, desabafa.

Para autônomo Guilherme Saad, que possui uma academia de crossfit na Avenida Gioconda Cibin, no Parque Universitário, o prejuízo só não foi maior porque já tinha fechado um seguro para o estabelecimento, que está em sua semana inaugural.“Achava que, se precisasse do seguro, seria por roubo e não por causa de uma ventania”, afirma.

O LIBERAL flagrou, inclusive, uma telha que voou e ficou pendurada nos fios de alta tensão sobre Avenida Cillos.

O coordenador da Defesa Civil local, João Miletta, informou que não houve necessidade de interdição de imóveis. Ele apontou que o vento chegou a quase 80 km/h, mas que a chuva foi de apenas 10 milímetros.

De acordo com Miletta, a ventania atingiu bairros como Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Terramérica, Jardim Nielsen Ville e Jardim Brasília. “Foi uma rajada forte”, diz.