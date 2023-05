Entenda o que move o responsável pela continuidade da Creche São Domingos

Mesmo enfrentando dificuldades, Paulo não desiste de lutar - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Quem conhece um pouquinho sobre a Creche São Domingos de Americana sabe que dois nomes são fundamentais na história da instituição: o fundador, padre Itamar Gonçalves, já falecido, e o dentista Paulo Zanini, de 64 anos, presidente da instituição que atua de forma ativa desde 1988.

Idealizada despretensiosamente pelo padre, a cheche começou em 1987 em uma das salas da paróquia São Domingos como um espaço de acolhimento para cuidar dos filhos de pais em situações de vulnerabilidade social da região. Segundo Paulo, a ideia era “oferecer assistência para essas famílias desajustadas”. A princípio, eram cerca de 20 crianças. A transferência da sede da igreja para o terreno ao lado da casa paroquial foi um marco na trajetória e envolveu a comunidade local.

“Fizemos muitos eventos para ter isso aqui como está hoje. Eu não participava exatamente do dia a dia, mas era responsável por tocar a construção”, recorda.

Um homem de bem. Nascido em Marília, porém com boa parte da vida morando em Americana, Paulo sempre esteve envolvido nas causas sociais. Tanto é assim que em Júlio Mesquita, uma pequena cidade localizada no interior de São Paulo, ele fundou o Mesquita Tênis Clube e a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) local.

Em 2011, quando o padre Itamar foi transferido para Nova Odessa, foi uma peça fundamental para a continuidade da instituição. “O padre chegou em mim e disse: Paulo, se você não assumir, a creche fechará. Na mesma hora, pensei: vamos em frente. Vou tocar e assim está sendo. Todos os dias estou aqui, acompanhando tudo de perto. Muitas vezes deixo meus compromissos pessoais e de trabalho para estar presente. A responsabilidade é muito grande e o prazer também”, reflete.

Uma das grandes alegrias de Paulo é comprovar que o trabalho tem sido bem feito. “Vez ou outra, aparecem pais que passaram por aqui, trazendo seus filhos, e isso é muito legal. A gente fica feliz de vê-los formados, trabalhando em suas áreas e também satisfeito por saber que guardam boas lembranças da creche”.

Atendimento e estrutura. Atualmente, a Cheche São Domingos, localizada na Rua Oriente Rosalen, 600, no bairro São Domingos, é uma entidade beneficente de assistência social que atende cerca de 300 crianças entre 6 meses e 5 anos e 11 meses.

De acordo com Paulo, os alunos são encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação e são selecionados a partir de alguns critérios, especialmente a região na qual residem. Como boa parte das instituições filantrópicas brasileiras, apesar das verbas públicas, as contas costumam não fechar. “Para manter o caixa em dia, precisamos fazer eventos”, alega.

Com funcionamento das 7h às 17h, a creche oferece quatro refeições diárias – café da manhã, lanche da manhã, almoço e café da tarde; e possui 40 colaboradores. Um grande diferencial apontado pelo presidente são as aulas de inglês.

“Quando nossas crianças saem daqui, vão sabendo os números de 1 a 10, sabem as cores, nomes de frutinhas, animaizinhos, enfim, acabam aprendendo um vocabulário de umas 50 palavrinhas. Como a cabecinha está pronta para aprender, absorvem bem o conhecimento”.

Já a estrutura conta com oito salas, refeitório, biblioteca, parquinho, sala de vídeo, projetada para virar uma discoteca kids, além de um espaço chamado por eles de “fazendinha” montada ao fundo, em um terreno de 530 metros, alugado durante a pandemia. Além de diversos animais como galinha, peru, jabuti, sagui, coelho, pato e peixe, o espaço conta com pés de frutas e uma horta, na qual as crianças aprendem a plantar e cultivar.

“A molecada adora. A verdade é que esse espaço é muito importante pelo contato com a natureza. Hoje em dia, todos estão muito ligados nos celulares, então, trazê-los aqui ajuda no desenvolvimento deles”, afirma o presidente que sonha um dia poder comprar o terreno.

Sobrevivendo. No próximo dia 4 de julho, a partir das 12h, acontece no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso) a 14ª edição do Porco no Rolete, um dos eventos que mais garantem recursos para a creche. Esse ano, a expectativa é de receber cerca de 500 pessoas.

Para esse evento, tanto os convites quanto as cotas para patrocinadores já estão à disposição na secretaria da cheche. Para o presidente, além dos recursos, esse tipo de iniciativa é boa porque também garante maior visibilidade para a entidade. “Com esse evento, somado aos demais que fazemos, vamos conseguindo arrecadar verba para pagar as férias e o décimo terceiro dos funcionários. Além deles, ainda esse ano deverá acontecer uma feijoada e um baile”.

Assim como os eventos, são importantes a Nota Fiscal Paulista, a venda de pizzas e as doações mensais de pessoas físicas e jurídicas também são de grande ajuda. “Quem quiser colaborar, é só entrar em contato conosco, que passamos o pix e oferecemos recibo. Aqui, a luta é diária, então, para o futuro, só quero continuar fazendo um bom trabalho”, finaliza.