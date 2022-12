Enquete elege árvore sibipiruna da Praça do Lions como a mais bonita

Uma árvore sibipiruna, localizada na Praça do Lions, próximo à Fidam (Feira Industrial de Americana), foi eleita a mais bonita de Americana. A escolha ocorreu por meio de enquete online realizada pela prefeitura, que divulgou o resultado nesta quinta-feira.

A sibipiruna recebeu 182 votos. As outras duas mais votadas foram um jequitibá-branco, situado na Praça da Bíblia, na Avenida da Saudade, com 161 votos; e um jequitibá-rosa, que fica na Rua Roraima, na Chácara Machadinho, com 114 votos.

Sibipiruna recebeu 182 votos em enquete – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Mapeamos algumas espécies de árvores que foram para a enquete ‘As Árvores Mais Belas de Americana’ e agora elas estarão também em um roteiro paisagístico para visitação”, disse a diretora de Educação Ambiental e Planejamento, Kátia Birke.

As pessoas que votaram concorreram a prêmios, como canecas, brinquedos e vouchers para cursos gratuitos e para os eventos de Natal da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). O sorteio teve transmissão no Instagram e contou com a presença dos membros do Conselho Intermunicipal de Educação Ambiental.

“Esse projeto movimentou as escolas e a sociedade civil, que passaram a perceber e olhar para as árvores da nossa cidade e ver a beleza de cada uma delas. Sem dúvidas, esse projeto é muito importante e continuará nos próximos anos”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.